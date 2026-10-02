Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”

România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar. Asigurarea a fost oferită joi seară de ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un interviu acordat TVR, relatează Digi24.

„În primul rând, aş spune ceva foarte important de notat că nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii şi salarii. Deci vreau să excludem această posibilitate… de care se teme lumea, nu suntem în această ipostază, vom plăti pensiile şi salariile”, a subliniat Nazare.

Cu toate acestea, oficialul a recunoscut că situaţia actuală rămâne dificilă, mai ales în absenţa unei rectificări bugetare care să rezolve problemele financiare curente.

„Ce ne-ar ajuta şi ce ne ajută, evident, da, în aşteptările analiştilor de la toate agenţiile, este să prezentăm cât mai curând un plan credibil pentru bugetul anului 2027. Deci, primul pas ar fi o rectificare, care să rezolve problemele de cheltuieli curente care au apărut în anumite locuri”, a explicat acesta.

Nazare a menţionat că în timpul verii au fost adoptate mai multe măsuri legislative, cu sprijinul partidelor parlamentare, pentru a soluţiona punctual probleme urgente.

„Ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. (…) Am găsit soluţii pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu putem continua în acest mod şi sper ca într-un timp, într-un interval de timp rezonabil să putem transmite că România a închis criza politică”, a adăugat el.