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Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu și acuză PSD că nu a vrut niciodată să voteze „un guvern serios”

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Siegfried Mureșan în plenul Parlamentului, București, 30 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Siegfried Mureșan în plenul Parlamentului, București, 30 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Fostul premier desemnat Siegfried Mureşan, al cărui guvern nu a trecut miercuri de votul Parlamentului, critică PSD şi pe liderul partidului Sorin Grindeanu, pe care îl numeşte „premierul OUG 13”, acuzând că social-democraţii nu au avut niciodată intenţia să voteze un Guvern serios pentru România, ci au căutat doar pretexte pentru a nu vota.

„Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin aşteptările ieri în Parlament. A fost exact aşa cum ne aşteptam de la el: a venit, a glumit, a minţit, şi apoi a fugit. Deşi este preşedintele Camerei Deputaţilor, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook, joi dimineaţă.

Fostul premier desemnat a acuzat PSD că nu a avut niciodată intenţia de a sprijini un guvern serios pentru România.

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„Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenţia lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi”, a adăugat acesta.

Guvernul propus de fostul premierul desemnat Siegfried Mureşan nu a obţinut votul de învestitură în Parlament pe 30 septembrie, primind doar 182 de voturi din cele 233 necesare.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna al patrulea premier pe 5 octombrie, după noi consultări cu partidele.

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

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Tags: Guvernul Romaniei Criză politică PSD - Partidul Social Democrat PNL - Partidul National Liberal Siegfried Mureșan Sorin Grindeanu
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