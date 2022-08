Vânzările au fost oprite pe 1 august, și pe site, și în aplicația mobilă. Comenzile plasate anterior vor fi livrate „ca de obicei”, iar serviciul de garanție va continua, a transmis compania.

Kommersant notează că, deși site-ul Vmall este încă funcțional, utilizatorii primesc un mesaj care spune că produsul este epuizat, indiferent ce doresc să adauge în coș.

Mișcarea recentă companiei este surprinzătoare, mai ales după declarațiile Moscovei și Beijingului de consolidare a relațiilor economice și diplomatice dintre cele două țări.

De altfel, un jurnalist BBC a remarcat: „Dimineață, propagandiștii de la televiziunile de stat din Rusia spuneau că vizita lui Pelosi va apropia China și Rusia. După-amiază, Huawei anunță că își închide magazinul online în Rusia”.

