Resursele vor fi „relocate”

Într-un comunicat de presă, compania a precizat că procesul de restructurare ar urma să fie finalizat până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, respectiv la finalul lunii septembrie. După anunț, acțiunile Pinterest au înregistrat o scădere de peste 9%.

Platforma de social media a transmis că își „realocă resursele” către echipele concentrate pe inteligența artificială și că pune accent pe dezvoltarea „produselor și capabilităților bazate pe AI”.

Totodată, compania își regândește strategia de vânzări și marketing. Pinterest estimează că va suporta costuri de restructurare înainte de impozitare cuprinse între 35 și 45 de milioane de dolari.

Compania are peste 4.500 de angajați

Conform celei mai recente declarații prin procură, compania avea peste 4.500 de angajați la nivel global în aprilie anul trecut.

În ultimii ani, Pinterest a urmărit integrarea inteligenței artificiale în întreaga platformă pentru a oferi utilizatorilor conținut mai relevant și mai personalizat. În octombrie anul trecut, compania a lansat instrumentul de cumpărături „Pinterest Assistant”.

În paralel, Pinterest a introdus mai multe soluții de publicitate automatizate destinate specialiștilor în marketing, în contextul unei competiții tot mai intense cu platforme precum TikTok, Meta Facebook și Instagram.

„Investițiile noastre în inteligență artificială și inovația de produs dau rezultate. Am devenit lideri în căutarea vizuală și am transformat platforma într-un veritabil asistent de cumpărături bazat pe inteligență artificială pentru 600 de milioane de utilizatori”, declara CEO-ul Pinterest, Bill Ready, în noiembrie.

Nu este un caz izolat

Pinterest nu este un caz izolat. Tot mai multe companii își reduc personalul pe măsură ce investesc în AI. Potrivit firmei de consultanță Challenger, Gray & Christmas, inteligența artificială a fost invocată drept motiv pentru aproape 55.000 de concedieri în Statele Unite anul trecut.

Cu toate acestea, unii experți contestă ideea că tehnologia ar fi cauza reală a pierderilor de locuri de muncă, sugerând că unele companii folosesc AI drept pretext pentru a masca măsuri de reducere a costurilor sau alte dificultăți interne.

