Societatea din județul Alba este producător tradițional de armament, investiția fiind realizată în scopul creșterii capabilităților de apărare ale României. 

1.000 de angajați la uzina din Cugir

Contractul va fi finanțat cu fonduri de la bugetul de stat, un act oficial în acest sens fiind aprobat de Guvernul României, în decembrie 2024. Suma totală alocată se ridică la 410 milioane de lei (80 de milioane de euro) și include și investiția privind modernizarea halei în care urmează să fie instalată linia NATO. 

Contractul pentru utilajele care vor alcătui viitoarea capacitate de producție era estimat la 275,9 milioane de lei, fără TVA. Câștigătorul contractului, în urma procedurii de achiziție publică derulată de UM Cugir este compania New Lachaussée s.a., care a mai făcut și în trecut afaceri cu societatea de stat din județul Alba. 

Procedura nu este însă finalizată complet. În termen de 120 de zile de la data desemnării ofertantului câștigător, Guvernul României trebuie să aloce o sumă de bani pentru completarea resurselor financiare ale societății. 

Când această clauză va fi îndeplinită, va fi semnat și contractul dintre părți. Alte două oferte au fost depuse de companii din Turcia.

UM Cugir are o experiență de aproape 100 de ani în domeniul producției de muniție și armament, iar orașul deține forța de muncă calificată pentru o astfel de investiție. Compania de stat produce de mai mulți ani muniție de tip NATO, dar tehnologia utilizată este învechită, iar produsele nu mai sunt solicitate pe piață. 

Cei aproximativ 1.000 de angajați produc muniție și pentru armament de tip est-european (model sovietic), dar și pistoale, pistoale mitralieră, mitraliere de calibru mare, tunuri de bord.

Belgienii au mai furnizat o linie de muniție, în 2001

New Lachaussée s.a. este specializată în producția de utilaje de mecanică fină și mașini-unelte de precizie, în special pentru aplicații legate de muniții și pirotehnică. 

Compania oferă și transfer de know-how (formare și consultanță pentru implementarea echipamentelor), iar aproape 99% din producție și tehnologie este exportată global. Potrivit caietului de sarcini, noua linie va fi capabilă să producă elemente de muniție calibru 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonţ, montaj cartuş). 

Utilajele vor produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33 și vor asigura o capacitate a liniei de producție de minim 80 cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%. Termenul de livrare, punere în funcțiune și instruirea personalului a fost stabilit la maximum trei ani de la semnarea contractului. 

Compania belgiană a fost achiziționată în 2021 de grupul Colt CZ din Cehia, care are drept acționari semnificativi doi oameni de afaceri miliardari din această țară și o societate din Luxemburg.

New Lachaussée a mai colaborat cu societatea din Cugir în urmă cu 25 de ani. Belgienii au furnizat, în 2001, tot o linie de fabricație de muniție. Pentru realizarea investiției a fost contractat un credit de 22 milioane de dolari de la Banca Generală a Belgiei (Generale Bank), garantat de Ministerul de Finanțe al României. 

UM Cugir a avut în 2025 o cifră de afaceri de 243 de milioane de lei și un profit net de 32,7 milioane de lei (circa 5,5 milioane de euro)

Hala destinată liniei NATO, în curs de modernizare

Proiectul de la Cugir va permite României să nu mai realizeze importuri la nivelul derulat în prezent, lucru care „îi conferă un avantaj strategic, asigurându-se că în situații de criză poate răspunde prompt și eficient la amenințări”, afirmă reprezentanții Guvernului, în documentația prin care s-a aprobat finanțarea obiectivului.

„Dezvoltarea unei industrii proprii de muniție creează locuri de muncă, stimulează economia și contribuie la avansarea cercetării și inovației în domeniu. România şi-a intensificat eforturile de a se alinia la cerințele NATO, alocând resurse semnificative pentru apărare. 

În acest context, consolidarea industriei de muniție devine o extensie logică angajamentelor țării noastre. Având în vedere și poziționarea geostrategică a României, la Marea Neagră este imperativ ca țara noastră să dispună de mijloacele necesare pentru a garanta securitatea proprie și a aliaților”, potrivit documentului citat. 

Beneficiile evaluate în urma acestei investiții ar fi consolidarea poziției României în cadrul NATO, prin producția şi furnizarea de muniție aliaților. De asemenea, pe lângă stimularea economiei interne, se consideră că exportul de muniții poate aduce venituri semnificative.

Uzina Mecanică Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract pentru modernizarea halei de producție în care va fi instalată linia de muniție NATO. Contractul a fost atribuit la valoarea de circa 21,5 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații la care au fost primite 12 oferte. 

Contractul a fost semnat cu societatea TCI Contractor General SA Cluj-Napoca. Lucrările urmează să fie finalizate în toamna anului 2026. Numărul mediu de angajați a fost de 950 de persoane.

Companie de armament din Belgia, selectată pentru a furniza linia de muniție NATO la Uzina Mecanică Cugir. Valoarea contractului: 65 de milioane de euro
Uzina Mecanică Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract pentru modernizarea halei de producție în care va fi instalată linia de muniție NATO

Contract de modernizare hale și la Fabrica de Arme

Tot la Cugir, își desfășoară activitatea o altă companie de stat care produce armament, Fabrica de Arme SA. Aceasta ar urma să fie una dintre beneficiarele programului SAFE, în sensul că aici ar trebui să se producă viitoarele arme de asalt și pistoale care vor intra în dotarea tuturor structurilor din Sistemul Național de Apărare. 

Este vorba despre aproximativ 120.000 de pistoale cu calibrul de 9 mm și circa 70.000 de arme de asalt. Contractul, transferat de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul Administrației și Internelor, care ar urma să depășească 800 de milioane de euro, programat a fi încheiat cu firma germană cu acționariat american J.P. Sauer & Sohn GmbH, nu a mai fost, în final semnat. 

Reprezentanții Guvernului au precizat că banii nu au fost pierduți că și există posibilitatea încheierii contractului în colaborare cu alte state, respectiv Ucraina sau Republica Moldova.

Aflată într-o situație economică dificilă, cu salarii restante la angajați și directorul general demisionar, Fabrica de Arme Cugir a demarat, recent, procedura de contractare a lucrărilor pentru modernizarea ansamblului „Prototip”, printr-o investiție de peste 17,8 milioane de lei, fără TVA. 

Ansamblul de clădiri este format din două hale de producție și un corp administrativ, construite în jurul anului 1960. Banii provin din sume alocate de la buget pentru majorarea de capital din 2022. Contractul acoperă atât serviciile de proiectare (proiect tehnic, obținerea avizelor, DTAC, verificare tehnică, asistență pe execuție), cât și execuția propriu-zisă a lucrărilor, în termen de 12 luni. 

Scopul investiției este realizarea unui spațiu optim pentru desfășurarea activităților de producție a armamentului și muniției, cu creșterea productivității și economie de energie. Investiția vizează totodată alinierea la standardele NATO, prin înlocuirea și modernizarea echipamentelor. 

Lucrările ar urma să fie finalizate în 2028. Bilanțul pentru întreg anul 2025 al Fabricii de Arme nu este disponibil pe portalul Ministerului de Finanțe. Pentru primele șase luni ale anului trecut, compania de armament a avut o cifră de afaceri de aproape 20 de milioane de lei și o pierdere de un milion de lei. Aici lucrează aproximativ 700 de angajați.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
GSP.RO
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Politică 08:28
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Parteneri
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Adevarul.ro
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Cât plătește Mihai Rotaru pentru expediția Universității Craiova la meciul cu ML Vitebsk din Liga Campionilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât plătește Mihai Rotaru pentru expediția Universității Craiova la meciul cu ML Vitebsk din Liga Campionilor. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Drama prin care a trecut Maia, fiica lui Teo Trandafir. „Nici măcar nu știam. De astăzi sunt orfan sau nu?”
Stiri Mondene 13:01
Drama prin care a trecut Maia, fiica lui Teo Trandafir. „Nici măcar nu știam. De astăzi sunt orfan sau nu?”
Cum a apărut Anda Adam la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un costum de baie minuscul. „Wow! Ești strălucitoare”
Stiri Mondene 11:44
Cum a apărut Anda Adam la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un costum de baie minuscul. „Wow! Ești strălucitoare”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
ObservatorNews.ro
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Fritz, poveste cruntă despre copii din orfelinate: „Nu mai am încredere când statul român spune că știe cel mai bine”
Mediafax.ro
Fritz, poveste cruntă despre copii din orfelinate: „Nu mai am încredere când statul român spune că știe cel mai bine”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Redactia.ro
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
SCHIMBARE de ultim moment pentru românii care merg la medicul de familie‼️
KanalD.ro
SCHIMBARE de ultim moment pentru românii care merg la medicul de familie‼️

Politic

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Analiză
Politică 10:00
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Parteneri
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
ZiaruldeIasi.ro
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
A fost dorit de FCSB, dar acum ajunge la Gaziantep. Mirel Rădoi a garantat pentru el
Fanatik.ro
A fost dorit de FCSB, dar acum ajunge la Gaziantep. Mirel Rădoi a garantat pentru el
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar