Societatea din județul Alba este producător tradițional de armament, investiția fiind realizată în scopul creșterii capabilităților de apărare ale României.

1.000 de angajați la uzina din Cugir

Contractul va fi finanțat cu fonduri de la bugetul de stat, un act oficial în acest sens fiind aprobat de Guvernul României, în decembrie 2024. Suma totală alocată se ridică la 410 milioane de lei (80 de milioane de euro) și include și investiția privind modernizarea halei în care urmează să fie instalată linia NATO.

Contractul pentru utilajele care vor alcătui viitoarea capacitate de producție era estimat la 275,9 milioane de lei, fără TVA. Câștigătorul contractului, în urma procedurii de achiziție publică derulată de UM Cugir este compania New Lachaussée s.a., care a mai făcut și în trecut afaceri cu societatea de stat din județul Alba.

Procedura nu este însă finalizată complet. În termen de 120 de zile de la data desemnării ofertantului câștigător, Guvernul României trebuie să aloce o sumă de bani pentru completarea resurselor financiare ale societății.

Când această clauză va fi îndeplinită, va fi semnat și contractul dintre părți. Alte două oferte au fost depuse de companii din Turcia.

UM Cugir are o experiență de aproape 100 de ani în domeniul producției de muniție și armament, iar orașul deține forța de muncă calificată pentru o astfel de investiție. Compania de stat produce de mai mulți ani muniție de tip NATO, dar tehnologia utilizată este învechită, iar produsele nu mai sunt solicitate pe piață.

Cei aproximativ 1.000 de angajați produc muniție și pentru armament de tip est-european (model sovietic), dar și pistoale, pistoale mitralieră, mitraliere de calibru mare, tunuri de bord.

Belgienii au mai furnizat o linie de muniție, în 2001

New Lachaussée s.a. este specializată în producția de utilaje de mecanică fină și mașini-unelte de precizie, în special pentru aplicații legate de muniții și pirotehnică.

Compania oferă și transfer de know-how (formare și consultanță pentru implementarea echipamentelor), iar aproape 99% din producție și tehnologie este exportată global. Potrivit caietului de sarcini, noua linie va fi capabilă să producă elemente de muniție calibru 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonţ, montaj cartuş).

Utilajele vor produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33 și vor asigura o capacitate a liniei de producție de minim 80 cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%. Termenul de livrare, punere în funcțiune și instruirea personalului a fost stabilit la maximum trei ani de la semnarea contractului.

Compania belgiană a fost achiziționată în 2021 de grupul Colt CZ din Cehia, care are drept acționari semnificativi doi oameni de afaceri miliardari din această țară și o societate din Luxemburg.

New Lachaussée a mai colaborat cu societatea din Cugir în urmă cu 25 de ani. Belgienii au furnizat, în 2001, tot o linie de fabricație de muniție. Pentru realizarea investiției a fost contractat un credit de 22 milioane de dolari de la Banca Generală a Belgiei (Generale Bank), garantat de Ministerul de Finanțe al României.

UM Cugir a avut în 2025 o cifră de afaceri de 243 de milioane de lei și un profit net de 32,7 milioane de lei (circa 5,5 milioane de euro)

Hala destinată liniei NATO, în curs de modernizare

Proiectul de la Cugir va permite României să nu mai realizeze importuri la nivelul derulat în prezent, lucru care „îi conferă un avantaj strategic, asigurându-se că în situații de criză poate răspunde prompt și eficient la amenințări”, afirmă reprezentanții Guvernului, în documentația prin care s-a aprobat finanțarea obiectivului.

„Dezvoltarea unei industrii proprii de muniție creează locuri de muncă, stimulează economia și contribuie la avansarea cercetării și inovației în domeniu. România şi-a intensificat eforturile de a se alinia la cerințele NATO, alocând resurse semnificative pentru apărare.

În acest context, consolidarea industriei de muniție devine o extensie logică angajamentelor țării noastre. Având în vedere și poziționarea geostrategică a României, la Marea Neagră este imperativ ca țara noastră să dispună de mijloacele necesare pentru a garanta securitatea proprie și a aliaților”, potrivit documentului citat.

Beneficiile evaluate în urma acestei investiții ar fi consolidarea poziției României în cadrul NATO, prin producția şi furnizarea de muniție aliaților. De asemenea, pe lângă stimularea economiei interne, se consideră că exportul de muniții poate aduce venituri semnificative.

Uzina Mecanică Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract pentru modernizarea halei de producție în care va fi instalată linia de muniție NATO. Contractul a fost atribuit la valoarea de circa 21,5 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații la care au fost primite 12 oferte.

Contractul a fost semnat cu societatea TCI Contractor General SA Cluj-Napoca. Lucrările urmează să fie finalizate în toamna anului 2026. Numărul mediu de angajați a fost de 950 de persoane.

Uzina Mecanică Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract pentru modernizarea halei de producție în care va fi instalată linia de muniție NATO

Contract de modernizare hale și la Fabrica de Arme

Tot la Cugir, își desfășoară activitatea o altă companie de stat care produce armament, Fabrica de Arme SA. Aceasta ar urma să fie una dintre beneficiarele programului SAFE, în sensul că aici ar trebui să se producă viitoarele arme de asalt și pistoale care vor intra în dotarea tuturor structurilor din Sistemul Național de Apărare.

Este vorba despre aproximativ 120.000 de pistoale cu calibrul de 9 mm și circa 70.000 de arme de asalt. Contractul, transferat de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul Administrației și Internelor, care ar urma să depășească 800 de milioane de euro, programat a fi încheiat cu firma germană cu acționariat american J.P. Sauer & Sohn GmbH, nu a mai fost, în final semnat.

Reprezentanții Guvernului au precizat că banii nu au fost pierduți că și există posibilitatea încheierii contractului în colaborare cu alte state, respectiv Ucraina sau Republica Moldova.

Aflată într-o situație economică dificilă, cu salarii restante la angajați și directorul general demisionar, Fabrica de Arme Cugir a demarat, recent, procedura de contractare a lucrărilor pentru modernizarea ansamblului „Prototip”, printr-o investiție de peste 17,8 milioane de lei, fără TVA.

Ansamblul de clădiri este format din două hale de producție și un corp administrativ, construite în jurul anului 1960. Banii provin din sume alocate de la buget pentru majorarea de capital din 2022. Contractul acoperă atât serviciile de proiectare (proiect tehnic, obținerea avizelor, DTAC, verificare tehnică, asistență pe execuție), cât și execuția propriu-zisă a lucrărilor, în termen de 12 luni.

Scopul investiției este realizarea unui spațiu optim pentru desfășurarea activităților de producție a armamentului și muniției, cu creșterea productivității și economie de energie. Investiția vizează totodată alinierea la standardele NATO, prin înlocuirea și modernizarea echipamentelor.

Lucrările ar urma să fie finalizate în 2028. Bilanțul pentru întreg anul 2025 al Fabricii de Arme nu este disponibil pe portalul Ministerului de Finanțe. Pentru primele șase luni ale anului trecut, compania de armament a avut o cifră de afaceri de aproape 20 de milioane de lei și o pierdere de un milion de lei. Aici lucrează aproximativ 700 de angajați.

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