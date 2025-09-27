Femeile din România reușesc să facă afaceri mai profitabile, arată studiul

Un studiu nou arată că femeile din România reușesc să facă afaceri mai profitabile decât bărbații sau decât companiile în care structura acționariatului este una mixtă, conform Focus.

În țară, femeile sunt implicate în peste 170.000 de afaceri care în urmă cu un an au înregistrat venituri de peste 20.000 de euro. În jur de 100.000 de firme sunt deținute în întregime de femei la nivel național.

Care este explicația

„Femeile au o grijă mai mare pentru gestionarea corectă a resurselor și au o viziune pe termen lung în strategiile proprii de afaceri. În al doilea rând, multe dintre aceste afaceri sunt construite din pasiune și vorbim despre domenii precum educație, sănătate, servicii, tehnologii și așa mai departe, adică acele zone de activitate unde relația cu clientul contează foarte mult și aici femeile excelează”, a spus pentru Focus de la Prima TV Andreea Paul, președinte INACO și POLITHINK.

„Nu cred că este o coincidență, este o stare de fapt, este expresia seriozității, organizării și mai ales a focusului pe care antreprenoarele îl pun în business. Suntem focusate să aducem valoare adăugată prin profit, nu neapărat printr-o cifră de afaceri mare, pentru că din profit putem să redistribuim către dezvoltare”, a declarat pentru Focus de la Prima TV Elena Coandă, președinte Patronatul Național al Femeilor din IMM-uri.

Județul fruntaș la numărul de afaceri deținut de femei

În ceea ce privește numărul femeilor care au ajuns să își clădească propriile business-uri, acesta s-a dublat în ultimii zece ani. Dolj este județul fruntaș la numărul de afaceri deținut de femei, cu peste 46%. Urmează Constanța, Hunedoara, Bacău, Neamț, Gorj.

De asemenea, în București, una din cinci companii cu afaceri de peste 20.000 de euro este deținută sau are în acționariatul său o femeie. Totodată, Argeș, Prahova și Caraș-Severin completează clasamentul.





