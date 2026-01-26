Compozitorul și profesorul universitar Dan Bălan a încetat din viață, vestea tristă fiind anunțată duminică de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

„Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă cu profund regret, încetarea din viaţă a compozitorului şi pedagogului Dan Bălan, membru activ al comunităţii muzicale româneşti contemporane. Din anul 1990 şi până în prezent, a deţinut funcţia de coordonator al Subsecţiei Didactice a UCMR”, se arată în mesajul de pe Facebook.

Dan Bălan a murit

Cine a fost Dan Bălan

Format la Liceul de Muzică „George Enescu”, Dan Bălan și-a continuat studiile la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, unde a avut privilegiul de a învăța sub îndrumarea unor mari personalități ale muzicii românești, precum Myriam Marbe și Tiberiu Olah. Parcursul său profesional a fost marcat de o permanentă preocupare pentru creația contemporană, muzica de scenă și pedagogia muzicală, domenii în care s-a remarcat prin rigoare și originalitate.

De-a lungul carierei, a activat nu doar ca autor de lucrări muzicale, ci și ca dirijor și cercetător artistic. Specializările urmate în țară și în străinătate i-au consolidat o viziune amplă asupra fenomenului muzical, reflectată în diversitatea creațiilor sale. A compus muzică corală, lucrări camerale, lieduri, piese pentru pian, muzică pentru balet și teatru, dar și creații dedicate copiilor, demonstrând o versatilitate remarcabilă.

În paralel cu activitatea componistică, Dan Bălan a avut o contribuție semnificativă în zona editorială și de cercetare. A publicat studii și volume de specialitate și a fost coautor al unor lucrări de referință, precum „Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România” (1999), „Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România” (2000), „Arta muzicii – de la creaţie la educaţie” (2004), „Dascăli de ieri şi de azi” (2014) și „Păpuşari, regizori, profesori” (2015). De asemenea, a inițiat revista „Studii, sinteze, comunicări” a catedrei de Expresie Vocală şi Corporală din cadrul Facultății de Teatru a UNATC, potrivit Agerpres.

Dan Bălan a colaborat cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti

Un capitol important al activității sale artistice a fost dedicat teatrului de păpuși, unde a semnat colaborări apreciate cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti și cu Teatrul de Păpuşi „Căluţul de mare” din Constanţa, contribuind la dezvoltarea unui repertoriu muzical valoros pentru acest segment artistic.

„Teatrul Țăndărică își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a compozitorului Dan Bălan, colaborator al instituției noastre.

Dan Bălan a fost un partener artistic important al Teatrului Țăndărică, iar contribuția sa a îmbogățit în mod semnificativ repertoriul și identitatea noastră artistică. Profesionalismul, sensibilitatea și dedicarea sa vor rămâne repere pentru echipa noastră și pentru publicul care i-a apreciat creațiile.

În aceste momente de doliu, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost mesajul care a apărut pe pagina de Facebook a teatrului.

Dan Bălan a desfășurat, totodată, o activitate îndelungată în învățământul universitar, la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A avut un rol esențial în formarea mai multor generații de artiști, fiind apreciat pentru exigența, dedicarea și pasiunea cu care și-a îndrumat studenții.

