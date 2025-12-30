Bitcoin nu va deveni niciodată o monedă de rezervă pentru marile puteri

Ray Dalio, unul dintre cei mai cunoscuți manageri de fonduri speculative la nivel mondial, a avertizat asupra riscurilor pe care computerele cuantice le-ar putea reprezenta pentru Bitcoin. Acesta a declarat pentru CNN: „Problema Bitcoin este că nu va deveni niciodată o monedă de rezervă pentru marile puteri, deoarece computerele cuantice ar putea să-l controleze sau să-l pirateze”.

Această posibilitate îngrijorează întreaga industrie, deși nimeni nu poate preciza când va veni acel moment. Cercetările în domeniul calculului cuantic, realizate de companii precum Google și IBM, mențin aceste temeri în atenția pieței. Se estimează că există o probabilitate de 20% ca astfel de computere să poată sparge codurile criptomonedelor până în 2030, potrivit Blick.

IBM Q System One, primul calculator cuantic disponibil comercial FOTO: IBM

Una dintre problemele principale ale Bitcoin este controlul și transparența

În plus, legendarul investitor macroeconomic a afirmat în cadrul WTF Podcast al lui Nikhil Kamath că riscurile structurale și de proiectare ale Bitcoin fac improbabilă adoptarea sa pe scară largă de către băncile centrale ca activ de rezervă, în ciuda ofertei fixe și a percepției crescânde ca formă de bani.

„Bitcoin are o ofertă limitată și este perceput ca bani, ca rezervă de avere, fiind improbabil să fie deținut în mod semnificativ de băncile centrale și de mulți alții”. Potrivit lui Dalio, una dintre problemele principale este controlul și transparența. Spre deosebire de aurul fizic, tranzacțiile Bitcoin sunt înregistrate pe un blockchain public și pot fi monitorizate.

6,7 milioane de Bitcoin sunt supuse riscului

Conform Bitcoin Suisse, aproximativ 6,7 milioane de Bitcoin, cu o valoare de circa 600 de miliarde de dolari, sunt expuse riscului.

Având în vedere că capitalizarea totală a Bitcoin este în jur de 1.760 de miliarde de dolari, aproape 30% din valoarea totală ar putea fi compromisă în cazul unei breșe de securitate. „Un astfel de atac ar duce la o pierdere drastică a încrederii în Bitcoin ca rezervă de valoare”, avertizează Bitcoin Suisse.

Microsoft anunță Majorana 1, un procesor cuantic care are potențialul de a rezolva probleme importante ale omenirii. Foto: Microsoft

1,7 milioane de Bitcoin „pierdute” reprezintă un risc uriaș pentru piață

În plus, există deja aproape 1,7 milioane de Bitcoin, echivalentul a 150 de miliarde de dolari, considerate „pierdute”. Acestea sunt fie inaccesibile proprietarilor, fie se află în portofoliul original al lui Satoshi Nakamoto, creatorul anonim al Bitcoin. Dacă aceste unități ar fi compromise, consecințele ar fi devastatoare pentru sistemul descentralizat al criptomonedelor.

Piața criptomonedelor resimte deja efectele acestor incertitudini

Bitcoin este apreciat pentru imutabilitatea sa, dar tocmai această calitate ar putea deveni o vulnerabilitate în era calculului cuantic. Progresele tehnologice rapide și guvernanța descentralizată complică procesul de adaptare. Potrivit Blick, piața criptomonedelor resimte deja efectele acestor incertitudini, iar valoarea Bitcoin a scăzut cu aproape 30% după ce a atins un record de 126.000 de dolari.

În concluzie, viitorul criptomonedelor și în special al Bitcoin depinde de capacitatea sa de a se adapta la noile provocări tehnologice, cum ar fi computerele cuantice. Această adaptare este esențială pentru menținerea încrederii și a valorii pe termen lung.

