Conacul care nu se vinde, dar devine tot mai scump

Un conac impunător din Scheepvaartkwartier, un cartier din orașul olandez Rotterdam, se află pe piață de aproape trei ani, însă nimeni nu vrea să îl cumpere. Și contrar așteptărilor, în loc să reducă prețul, proprietarul a decis să îl mărească cu peste 200.000 de euro.

Conform publicației Quote, vila de lux a fost cândva cea mai scumpă casă de închiriat din Olanda.

Proprietarul și dezvoltatorul imobiliar Jean-Paul van Wijk, de la Bestran Vastgoed, a cerut la începutul lui 2022 nu mai puțin de 29.000 de euro pe lună pentru a locui aici, de preferat timp de cinci ani consecutivi.

Acum însă, închirierea este de domeniul trecutului, pentru că vila se vinde pentru 4,95 milioane de euro.

9 dormitoare, 7 băi, aproape 600 de metri pătrați

Ce primiți pentru această sumă?

Parc în fața ușii, fluviul Maas la colț și un cartier în care oamenii se cunosc, dar mai ales se lasă în pace.

Conform anunțului postat pe site-ul de specialitate Funda, conacul se află în centrul orașului Rotterdam, are 560 de metri pătrați, 9 dormitoare și 7 băi.

Are patru terase la fiecare etaj, plus două apartamente pentru personal și grădină amenajată cu jacuzzi de aproximativ 110 metri pătrați.

Proprietatea se află în inima unui parc și la câțiva pași de promenada de-a lungul râului Maas.

Castele din Franța, mai ieftine decât un apartament în București

În Franța, pentru mai puțin de prețul unui apartament de două camere în centrul Bucureștiului poți cumpăra o proprietate istorică cu turnuri, ziduri groase, șeminee monumentale și hectare de teren.

Multe dintre aceste monumente, chiar dacă necesită renovări serioase, costă cât o locuință urbană obișnuită. De la apartamente în castele de secol XIX, până la ruine medievale cu locuință anexată sau conace compacte din secolul al XV-lea, oferta este incredibil de variată.

La ultimul etaj al castelului Trelissac din Dordogne, de exemplu, un apartament de 102 mp a fost scos la vânzare pentru doar 99.000 de euro. Nu deții întregul castel, ci un apartament luminos, cu lift și vedere, dar trăiești într-o clădire istorică fără să te ocupi de cele 4 hectare de teren.

Un castel de 350 mp, amplasat într-un cadru verde spectaculos, a fost scos la vânzare pentru 296.000 de euro. Clădirea, inițial anexă a unei abații medievale, a fost remodelată până în 1781 și oferă astăzi 200 mp locuibili, cu posibilitatea extinderii la întregul spațiu. Prețul pe metru pătrat este de aproximativ 846 €, rar întâlnit în segmentul clădirilor istorice.

Ciprian Ciucu a făcut o vizită neanunțată la Autobaza STB Floreasca, construită în 1950 și s-a îngrozit când a văzut condițiile de lucru
