Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat pentru sursa citată că ordonanța este încă în proces de evaluare: „Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului.”

Potrivit surselor G4Media, Weber ar fi avut, în săptămâna 24 februarie – 2 martie 2026, o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Întrebată dacă întâlnirea a avut loc, Weber nu a răspuns direct, afirmând: „Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum. Nici cu domnul Grindeanu, nici cu altcineva.”

Reforma administrației aduce schimbări semnificative.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că măsurile vizează reducerea cheltuielilor la nivel central și local, inclusiv diminuarea numărului de membri din cabinetele demnitarilor.

„Se propune la nivel central și la nivel local o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor, de la prim-ministru până la subsecretar de stat, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean și primarul municipiului reședință de județ și prefect, până la viceprimarii de comună. Astăzi un ministru are dreptul la 4 consilieri în cabinet. După aprobarea ordonanței, numărul se reduce la 3”, a precizat Cseke Attila.

Ordonanța vizează ministerele, primăriile și prefecturile, urmărind eficientizarea administrativă și reducerea sporurilor.

Reaminitim că după luni de amânări și blocaje administrative, Guvernul a adoptat marți, 25 februarie, două ordonanțe de urgență ce vizează tăieri masive în aparatul de stat și lansarea unui pachet de relansare economică.

