Amazon și Meta, compania care deține Facebook, au eliminat la rândul lor mii de locuri de muncă în ultimele luni, în timp ce își intensifică investițiile în inteligența artificială.

Această restructurare masivă vine în contextul unei reorientări strategice fundamentale: companiile mută resursele financiare și umane dinspre rolurile tradiționale către dezvoltarea și implementarea Inteligenței Artificiale (AI).

13% din angajații Oracle, puși pe liber

Conform datelor oficiale înregistrate la data de 31 mai 2026, Oracle mai număra aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă, în scădere accentuată față de cei 162.000 de lucrători raportați în aceeași perioadă a anului trecut.

Reducerile reprezintă aproximativ 13% din întreaga forță de muncă a companiei co-fondate de miliardarul Larry Ellison.

„Implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în toate operațiunile noastre a dus și ar putea continua să ducă la reduceri ale forței noastre de muncă”, se arată direct în raportul anual al firmei.

Această restructurare nu a fost doar extinsă, ci și extrem de costisitoare. Oracle a raportat plăți compensatorii și alte costuri asociate reorganizării de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, o sumă uriașă în comparație cu cele 374 de milioane de dolari cheltuite în anul financiar precedent.

Tendința din Big Tech: Sute de miliarde pentru algoritmi, mii de oameni disponibilizați

Situația de la Oracle nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un fenomen global care reconfigurează piața muncii în sectorul IT. În ultimul an, peste 100.000 de lucrători din domeniul tehnologiei au fost concediați, conform firmelor care monitorizează ocuparea forței de muncă.

Companiile preferă să redirecționeze capitalul către infrastructura critică pentru IA, cum ar fi centrele de date gigantice. Bugetele alocate sunt fără precedent.

Google, Amazon și Meta intenționează împreună să investească aproximativ 650 de miliarde de dolari în tehnologie în acest an.

Amazon a declarat că intenționează să investească 200 de miliarde de dolari în inteligența artificială în următorul an , cea mai mare sumă dintre toate marile companii de tehnologie.

Gigantul comerțului electronic și al tehnologiei, care are peste 1,5 milioane de angajați în întreaga lume, a anunțat, de asemenea, că va reduce aproximativ 30.000 de locuri de muncă în mai multe runde de concedieri.

Amazon își justifică eficientizarea printr-o notă internă trimisă de management, în care se precizează că inteligența artificială „permite companiilor să inoveze mult mai rapid ca niciodată”, impunând o structură organizațională mai suplă.

Și la Meta au fost disponibilizate mii de locuri de muncă în ultimul an, iar aceste măsuri administrative vor continua.

Riscurile din spatele tranziției: Avertismentul specialiștilor

Deși pe hârtie algoritmizarea proceselor promite profituri mai mari și o viteză de reacție sporită în piață, oficialii Oracle recunosc că această tranziție rapidă vine la pachet cu vulnerabilități.

Compania a avertizat că eforturile de restructurare „pot fi perturbatoare” și riscă să genereze o criză de personal calificat pe anumite nișe, fapt ce ar putea afecta productivitatea și implicit câștigurile pe termen lung.

Cu toate acestea, cursa înarmării tehnologice continuă. Într-o declarație oferită pentru BBC, reprezentanții Oracle au subliniat că procesul este unul de calibrare:

„Pe măsură ce afacerile noastre în cloud și inteligență artificială cresc, vom echilibra continuu resursele noastre și vom restructura grupul de dezvoltare pentru a ne asigura că avem oamenii potriviți care oferă cele mai bune produse cloud și inteligență artificială clienților noștri din întreaga lume.”

În acest moment, Oracle acționează ca un pilon de infrastructură, ridicând centre de date masive folosite inclusiv de alți titani ai industriei, precum OpenAI și Meta, confirmând că prioritatea momentului nu mai este reținerea talentelor umane, ci scalarea capacității de calcul.

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