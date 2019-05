Concentrația de CO2 este de peste 415 ppm (părți pe milion), fiind mult mai mari decât alte valori atinse în ultimii 800.000 de ani, arată datele stației de meteorologie Maua Loa, din Hawaii, conform CNN.

Meteorologul Eric Holthaus și-a exprimat uimirea privind nivelul ridicat de dioxid de carbon din atmosferă.

This is the first time in human history our planet's atmosphere has had more than 415ppm CO2.

Not just in recorded history, not just since the invention of agriculture 10,000 years ago. Since before modern humans existed millions of years ago.

We don't know a planet like this. https://t.co/azVukskDWr

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) May 12, 2019