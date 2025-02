„Libertatea de circulație; egalitatea în fața legii; dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție; libertatea de gândire, de conștiință și de religie; libertatea de opinie și de exprimare; întrunirea pașnică; libertatea de asociere; participarea la treburile publice și la alegeri; și protecția drepturilor minorităților. Aceasta interzice privarea arbitrară de viață; tortura, tratamentele sau pedepsele crude sau degradante; sclavia și munca forțată; arestarea sau detenția arbitrară; interferența arbitrară cu viața privată; propaganda de război; discriminarea; și promovarea urii rasiale sau religioase”, este mesajul care a apărut pe pagina de Facebook a trupei FiRMA, după ce Călin Georgescu a fost audiat la Parchetul General pe 26 februarie 2025.

Alături de mesaj, cei de la FiRMA au postat și o fotografie în care Călin Georgescu apare în cârje, la intrarea în Parchetul General, iar peste imagine este scris mesajul „We stand with Călin Georgescu. Human Rights” (n.r.: „Alături de Călin Georgescu. Drepturile omului”).

La scurt timp, fanii formației au început să-i atace în mediul virtual pe membrii trupei, pe motiv că aceștia l-ar susține pe Călin Georgescu, după cum reiese din mesajul de pe Facebook. Mai mult decât atât, reprezentanții clubului Green Hours au decis să anuleze concertul pe care FiRMA urma să-l susțină în locație pe 01 martie 2025.

„Din motive obiective, concertul FiRMA din data de 1 martie va fi anulat. Partenerii noștri vă vor returna banii pe biletele achiziționate. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a fost anunțul celor de la Green Hours.

Mesajul postat de membrii trupei a adunat rapid mii de comentarii, iar unii fani afirmau că speră să fie doar o glumă, afirmând că postarea este „un spectaculos sepuku” pe care și-l face formația.

„Nu înțelegeam ce caută așa o postare la o trupă pe care, scuzele mele, n-o credeam în stare de atâta prostie. Am citit de două ori, am intrat și pe profil, să fiu sigură că voi sunteți. Și da, voi sunteți. Ce păcat” și „Sper că v-a sabotat careva contul, că altfel e mare dezamăgire. Păcat” au fost câteva dintre comentariile din dreptul postării.

„Oare ce crede Ana Blandiana despre asta”, a comentat un fan, făcând referire la albumul „Poezii Alese. Vol I”, al trupei FiRMA, pe care se regăsește „Dacă ne-am ucide unul pe altul”, pe versurile marii poete.

De-a lungul timpului, trupa FiRMA a cântat în deschiderea concertelor Muse și Bon Jovi, dar a urcat și pe scena unor festivaluri celebre, precum Shine, Electric Castle, Rock the City şi fEast, după cum notează jurnaliștii de la News.ro.

