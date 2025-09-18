Nu mai primește nici titlul de Doctor Honoris Causa

Artista urma să vină la Cluj pe 6 octombrie pentru a participa la concertul organizat de Academia Națională de Muzică din oraș. Tot atunci, urma să-i fie decernat – de către aceeași instituție – titlul de Doctor Honoris Causa.

Din cauza sprijinului acordat în trecut președintelui rus, soprana cu cetățenie rusă și austriacă a rămas fără unele spectacole programate în Europa și în Statele Unite, după ce acestea au fost anulate.

„Anna Netrebko nu va veni la concert, din motive pe care nici nu le pot spune acum, motive politice, probabil este contextul politic. Concertul va rămâne, dar fără dânsa. Va fi tot un concert de arii, dar fără Anna Netrebko, din păcate”, a declarat rectorul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Vasile Jucan.

Încă din 2014, după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, Netrebko a făcut o donație pentru Opera din Donețk și a fost fotografiată ținând steagul separatiștilor din „Novorossia”, alături de un politician ucrainean pro-Kremlin.

A condamnat în mod „expres” războiul din Ucraina

La sfârșitul lunii martie 2022, artista a condamnat în mod „expres” războiul din Ucraina, declanşat de Rusia, şi a asigurat că de-abia îl cunoaşte pe preşedintele ţării sale, informează Agerpres, care preia EFE.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

„Condamn în mod expres războiul împotriva Ucrainei, iar gândurile mele se îndreaptă spre victimele acestui război şi familiile lor. Poziţia mea este clară. Nu sunt membră a niciunui partid politic şi nici nu sunt afiliată vreunui conducător al Rusiei”, a transmis soprana, într-un comunicat difuzat de avocatul său în Germania.

Solista, care la sfârşitul lunii februarie 2022 a cerut încetarea războiului, a fost mai explicită şi mai clară în afirmaţiile sale, subliniind inclusiv că regretă că unele „acţiuni sau declaraţii ale sale au putut fi greşit interpretate”.

„De fapt, nu m-am întâlnit cu preşedintele Putin decât de puţine ori în viaţa mea, în principal în contextul ceremoniilor de decernare a premiilor pentru arta mea, sau în deschiderea Jocurilor Olimpice”, a explicat ea.

Scoasă de pe marile scene ale lumii

Recent, zeci de protestatari au manifestat în fața Royal Opera House din Londra pentru a demonstra împotriva artistei, poreclită „diva lui Putin”, care a cântat recent în seara de deschidere a spectacolului Tosca.

În august 2023, soprana a dat în judecată Opera Metropolitană din New York după ce instituţia a suspendat colaborarea cu artista ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia. Celebra operă din Manhattan a anunţat în martie 2022, la scurt timp după invazia rusă din Ucraina, suspendarea colaborării cu Netrebko.

În martie 2022, Opera Metropolitană din New York a anunțat că soprana Anna Netrebko nu va mai apărea în spectacolele , după ce a refuzat să se distanțeze de Vladimir Putin.

Anna Netrebko a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Ucrainei în luna ianuarie 2023. A fost una dintre cele 119 vedete rusești sancționate atunci, precum regizorul Nikita Mihalkov, câștigător al premiului Oscar, și cântărețul pop Dmitri (Dima) Bilan.

În martie 2023, Opera Metropolitană din New York și Scala din Milano au anulat spectacolele unui alt cântăreț rus de operă. Este vorba despre Ildar Abdrazakov după ce acesta a participat la evenimente organizate de autoritățile de la Moscova, relatează publicația Sibir.Realii.





