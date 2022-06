Doi condamnați din „lotul Oprescu” s-au predat în Italia și o instanță din Napoli a decis să rămână în libertate până la judecarea extrădării cerute de România

Contactat de Libertatea, Giancarlo Madonna, avocatul lui Bogdan Popa și al lui Romeo Albu, cei doi condamnați români, a spus că: „Pe 16 iunie se va judeca și cererea de extrădare depusă de România”

Bogdan Popa, fost director la Administrația Cimitirelor, și omul de afaceri Romeo Albu au fost eliberați sâmbătă de către Curtea de Apel din Napoli, Gabriela Gallucci. Curtea a decis ca ei să fie în libertate la judecarea cererii statului român de extrădare a lor.

Popa e condamnat definitiv la 11 ani și 6 luni de închisoare pentru că a luat mită, o parte dând-o mai departe primarului Sorin Oprescu. Albu e condamnat definitiv la 6 ani în același dosar de corupție.

La eliberare, cei doi români și avocații lor au făcut o poză de grup în fața tribunalului din Napoli.

De la stinga la dreapta: Romeo Albu, avocatul Antonio Del Basso, Bogdan Popa, av. Giancarlo Madonna (în cămașă albă), av. Gabriele Esposito, av. Elvira Del Giudice

„Pentru noi e o chestiune foarte importantă, pentru că ieri am avut acest prim rezultat. Domnii Popa și Albu s-au predat din proprie inițiativă la închisoare în urmă cu două zile. Vineri la 12, Curtea de Apel din Napoli, prin președintele Gabriela Gallucci, a decis ca să fie judecati în libertate”, a spus pentru Libertatea avocatul Giancarlo Madonna, unul dintre apărătorii celor doi.

A fost o eliberare dată pe baza faptului că ei se află aici în Italia de aproximativ cinci ani, dezvoltă activități în Italia cu o firmă de avocatură. Inclusiv familiile lor sunt rezidente aici. Giancarlo Madonna, avocat:

„Iar joia viitoare, pe 16 iunie, va fi audierea care privește cererea de predare în România. Evident, aceea va fi o nouă bătălie de înfruntat. Dar eliberarea de ieri este un rezultat important și sperăm că va fi bine și atunci. Nu există alte noutăți la acest moment, totuși sunt liberi, Secția a VIII-a a Curții de Apel le-a permis eliberarea”, a mai spus avocatul.

Pe site-ul oficial al Poliției Române, Bogdan Popa și Romeo Albuăncă figurează ca fiind dați în urmărire generală pentru punerea în executare a pedepsei cu închisoarea.

Lotul Oprescu: 3 din 9 condamnați sunt fugiți în străinătate! Ei își cumpărau și titluri academice de master din banii de șpagă

Condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită și grup infractional organizat, Sorin Oprescu este și el liber în Grecia, unde se judecă extrădarea solicitată de instanțele din România.

În dosarul condamnării primarului Sorin Oprescu este dezvăluită o rețea în care, pe baza banilor deturnați din bugetul Bucureștiului, membrii rețelei își cumpărau ceasuri de 10.000 de euro, lucrări de master sau cofetării pentru familie.

Sorin Oprescu a susținut în fața judecătorilor din Atena, unde a fugit și încearcă să nu fie extrădat, că întreg cazul împotriva lui e un abuz.

În dosarul în care Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare nu există doar un singur denunțător, așa cum a susținut mereu fostul primar al Capitalei. În aprilie 2015, cu șase luni înainte ca Oprescu să fie prins în flagrant, doi oameni de afaceri abonați la contracte s-au dus la DNA, după ce au fost prinși cu nereguli de cei de la Antifraudă. Astfel, procurorii anticorupție au aflat de la Teodor Gogonea și Alin Petroi despre infracțiunile care se perpetuau la Primăria Capitalei. Ambii afaceriști au colaborat apoi cu organele de anchetă, iar interceptările realizate cu ajutorul lor au devenit probe în dosar.

Al treilea denunțător a apărut pe 23 august 2015, atunci când și-a dat seama că e încolțit.

„Suntem urmăriți, din cauza lui Oprescu”

În aceea zi, Bogdan Popa, director în PMB și organizator al rețelei infracționale, trebuia să primească de la unul din cei doi afaceriști o mită de 60.000 de euro. Întâlnirea, care a avut loc la restaurantul soției lui Popa, a fost înregistrată prin mijloace de supraveghere și e menționată în motivarea de condamnare a lui Oprescu.

„Am ajuns la restaurant și am constatat că Popa nu venise, iar telefonul îl avea închis”, a declarat Gogonea. „După o oră, a apărut însoțit de Stanca (șoferul lui Oprescu – n.r.), însă doar ultimul a venit la masa noastră. A întins telefonul mobil, spunând că vrea să ne arate poze cu fiica lui, dar pe telefon era un mesaj text: „când vine Stanca, vorbim de… Despre ale noastre, vorbim altădată”. Am înțeles imediat că se referea la cei 60.000 euro”, spune afaceristul.

El adaugă că, atunci când Popa a venit la masă, le-a făcut un semn către exterior, „dându-ne de înțeles că suntem urmăriți. Ne-a șoptit chiar că observase un Jeep în care erau 5 persoane care îl urmăreau, pentru că era prieten cu Sorin Oprescu și aude că vor să-l aresteze.”

Imediat după întâlnirea cu cei doi afaceriști, despre care habar n-avea că au tehnică de interceptare pe ei, Popa a mers și a făcut denunț la DNA.

Mita, scoasă cu cardurile unor anonimi

Anchetatorii au descoperit că în Primăria Capitalei funcționa, de doi ani, un grup infracțional organizat despre care Curtea de Apel București a stabilit, în opinia majoritară a judecătorilor, că era condus de Sorin Oprescu. Primarul aproba câți bani publici se alocau fiecărui contract.

Ce și mai ales cum se întâmpla mai departe au explicat ambii afaceriști denunțători.

Alin Petroi a primit in 2013 un contract pentru repararea aleilor din Centrul Brâncovenesc, aflat în subordinea PMB. „Am aproximat costurile reale ale lucrărilor și am adăugat ce consideram eu că ar fi un profit rezonabil. I-am arătat suma lui Bogdan Popa, directorul Centrului, care mi-a spus că pentru această lucrare era prevăzut un alt buget, de 1,5 sau 2 ori mai mare decât valoarea calculată de mine. Am înțeles că trebuie să majorez valoarea contractului, astfel încât suma finală să fie aproximativ egală cu bugetul care urma să fie alocat. Nu a fost nevoie să mi se spună ce reprezintă diferența, mi s-a părut evident că e vorba de mită pentru executarea lucrărilor”.

Mita era camuflată sub formă de plăți pentru lucrări fictive, ce erau subcontractate unor firme controlate de interpușii lui Popa. Unul dintre traseele de spălare a banilor ajungea până în Moldova, unde sumele erau retrase, de la societățile aflate la capătul transferurilor, de pe cardurile unor oameni care nu știau în ce sunt băgați. În schemă au intrat 16 oameni din localitatea Podul Iloaiei sau din cartierul Niculina din Iași, ei fiind recompensați cu sume modice, pentru că acceptaseră emiterea acelor carduri pe numele lor. Grosul banilor lichizi ajungea ulterior la București.

CAB: „O multitudine de contracte” și „un hățiș de mite”

După ce au pus cap la cap toate probele existente în dosar, contractele supraevaluate din bani publici încheiate de Administrația Cimitirelor și de Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, circuitul banilor, declarațiile denunțătorilor și pe cele ale martorilor, interceptările audio și video, dar și recunoșterea faptelor a 5 din cei 9 inculpați, Judecătorii Curții de Apel au ajuns la concluzia că vinovăția există, fără nicio îndoială.

„Declarațiile martorilor fac dovada fenomenului de corupție, în ansamblul său, care domina activitatea din cadrul Primăriei Municipiului București, în special la nivelul conducerii, unde mita se ridica la valori considerabile, prin procente raportate la valoarea contractului pentru lucrări sau servicii publice”, notează judecătorii.

Curtea de Apel București subliniază, în motivarea deciziei de condamnare a lui Oprescu, că „funcționarii publici, cel puțin directorii instituțiilor din subordinea primăriei generale, desfășurau o activitate intensă, însă nu în favoarea comunității, ci prin întâlniri frecvente, în restaurante și cafenele, cu asociați sau administratori ai unor societăți comerciale satelit, favorizate în atribuirea de contracte în procedura achiziției publice sau prin atribuire directă, unde-și discutau părțile din mită și beneficiile personale”.

În actele de la dosar sunt pomenite cu predilecție întâlnirile de la 6 restaurante și cafenele din București. „La Mama” și „Hight Class Cafe&Lounge” din Piața Alba Iulia, „Horoscop” și Hotel Phoenicia din zona Piața Unirii. Un alt reper pentru inculpați era restaurantul McDonalds Otopeni, care se afla în drumul spre casa din Ciolpani a lui Sorin Oprescu. Cât despre restaurantul din zona Aviatorilor, „La bonne tarte Brasserie”, unde inculpații se întâlneau regulat, judecătorii au reținut faptul că localul, care aparține soției lui Bogdan Popa, a fost deschis și utilat cu banii obținuți din mită de directorul din PMB.

„Grenadă”: „Barosanu așteaptă, că a băgat banii…”

În ziua de 29 iulie 2015, afaceristul Alin Petroi s-a întâlnit la terasa „Horoscop” din zona Unirii cu Cristian Stanca, zis „Grenadă”, șoferul lui Sorin Oprescu și omul de încredere al acestuia. Întâlnirea dintre ei a rămas pe înregistrările din dosar.

După ce i-a cerut afaceristului să emită factura finală pentru un contract din bani publici, iar acesta i-a zis că poate doar după 1 august, „Grenadă” s-a arătat nemulțumit.

„Grenadă”: Barosanu așteaptă, că a băgat banii… Stau banii acolo și ce să-i zici?

Afacerist: Sunt disponibili toți banii?

„Grenadă”: Toți!

Petroi a spus atunci că ar fi dispus să emită factura mai devreme și l-a întrebat pe „Grenadă” cât trebuie să dea pentru directorul de la Economic din Primăria Capitalei (Mircea Constantinescu, condamnat în dosar – n.r.). „7.000 de euro”, i-a răspuns „Grenadă”, adăugând repede „dar mai e și… Barosanu”.

Bani cărați cu mașina la Viena

Pe 23 aprilie 2015, cu mult înainte să devină denunțător la DNA, Popa s-a întâlnit cu afaceristul Gogonea, care deja colabora cu procurorii, pentru a discuta despre un nou contract public. Și stenograma acestei discuții se află la dosar.

Afacerist: La alei au fost cel mai OK. Atuncea, cu primarul, a fost bine. A fost și primarul implicat, nu?

Popa: …

Afacerist: A fost și primarul prima dată? În alei, în 2013, ai dat și…

Popa: Păi da, cum!? Cum? N-am fost cu…?

Afacerist: Și primarul, și ăia…Și au fost toți fericiți.

Popa: Toată lumea!

Afacerist: Și atuncea cât…? Numai, că știu de fapt… Că erau 10%, și a fost fericit cu 10. Acuma, sper că nu sare calu.

La DNA, Popa a declarat că Sorin Oprescu a primit din mită, în total, un milion de euro. După Crăciunul din 2014, el se văita celor doi afaceriști care-i deveniseră prieteni că primarul i-a cerut să-i ducă bani la Viena și că îi era frică să nu-i verifice portbagajul la vamă. În aprilie 2015, el spunea că Oprescu l-a sunat din nou de la Viena. „Ieri… ieri la 11 noaptea, am fost chemat, iar mi-a cerut să mă duc la Viena cu niște bani! N-am frate!”. Popa le-a spus afaceriștilor că nu mai este de acord să mai meargă la Viena cu banii și oricum nu deține suma solicitată în avans de primar. I-a propus lui „Grenadă” să se ducă el cu șpaga la Viena.

3 din cei 9 condamnați sunt fugiți din țară

„Recunosc, sunt vinovat, regret până în măduva oaselor. Am fost cel mai dobitoc”, a mărturisit Bogdan Popa în sala de judecată. El a luat cea mai mare condamnare din dosar: 11 ani și 6 luni de închisoare și este căutat de Poliție pentru a fi încarcerat.

Pe lângă Oprescu, care e fugit în Grecia, și Popa, în urmărire internațională a fost dat și Romeo Albu, zis „Romică”.

El este finul lui Bogdan Popa şi „mâna dreaptă” a acestuia, ajutându-l în repetate rânduri să ascundă, prin intermediul unei societăţi comerciale, adevărata proveniență a unor sume uriaşe de bani. Albu are de executat 6 ani de închisoare.

