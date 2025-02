„Noi am explicat azi că desfăşurarea unor trupe ale forţelor armate ale statelor NATO, dar sub alt steag, sub steagul Uniunii Europene sau sub steagurile naţionale, nu schimbă nimic. Este, bineînţeles, inacceptabil”, a spus Lavrov.

SUA, unele state europene şi conducerea de la Kiev avansează ideea prezenţei unor astfel de forţe pe teritoriul Ucrainei, care să garanteze securitatea Ucrainei şi respectarea unui viitor acord care să pună capăt războiului, notează AFP.

Pe de altă parte, ministrul rus de externe a declarat că a observat „un interes puternic” din partea SUA pentru înlăturarea „obstacolelor” din „calea cooperării economice”.

„Am motive să cred că americanii au început să înţeleagă mai bine poziţia noastră. Nu ne-am mulţumit doar să ne ascultăm, ne-am înţeles”, a susținut el, fără a intra în detalii.

Separat, Departamentul de Stat a anunțat că SUA și Rusia au convenit la întâlnirea de marți de la Riad să stabilească un mecanism de consultări pentru a aborda elementele „iritante în relațiile bilaterale” și să înceapă să lucreze la o modalitate de a pune capăt războiului în Ucraina.

Delegația americană și cea rusă au decis „să pună bazele unei viitoare cooperări asupra mizelor geopolitice de interes comun și asupra oportunităților economice și de investiții istorice care vor rezulta dintr-o soluționare reușită a conflictului în Ucraina”, susține purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce.

Într-o primă reacție a Kremlinului pe tema întâlnirii ruso-americane de la Riad, consilierul de politică externă al liderului rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a evocat o discuție „serioasă”.

Mai devreme, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut NATO să renunțe la declarația sa finală de la summitul de la București în care promite Ucrainei că va adera într-o zi la alianța nord-atlantică de apărare.

