Posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Putin, Zelenski și Trump

„Am spus în repetate rânduri că nu am nimic împotrivă în general, este posibil”, a remarcat Putin.

„Dar pentru aceasta trebuie create anumite condiții. Și, din păcate, suntem încă departe de crearea unor astfel de condiții”, a mai susținut șeful statului rus.

Kremlinul a subliniat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire Putin-Zelenski, dar insistă că este necesară o pregătire substanțială. Kievul pare să fie cel care insistă cel mai mult pentru o astfel de întâlnire fără o agendă clară.

Conform TASS, asistentul prezidențial rus Yuri Ushakov a dezvăluit anterior că SUA au menționat posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Putin, Zelenski și președintele american Donald Trump. Cu toate acestea, Moscova nu a comentat această opțiune, preferând să se concentreze pe un summit bilateral Rusia-SUA.

Emisarul SUA s-a întâlnit cu Vladimir Putin

Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a avut o întâlnire de trei ore cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, miercuri. Întrevederea s-a încheiat fără declarații oficiale.

Întâlnirea vine cu două zile înainte de expirarea termenului dat de Donald Trump pentru încetarea conflictului din Ucraina. Imaginile difuzate de Kremlin arată un schimb scurt de amabilități între cei doi lideri la începutul întâlnirii.

Vizita emisarului SUA la Kremlin a avut loc într-un moment de tensiune crescută între Moscova și Washington. Săptămâna trecută, Donald Trump a desfășurat două submarine nucleare ca urmare a unei dispute online cu fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

Donald Trump nu a luat o decizie în privința sancțiunilor împotriva Rusiei

Trump a stabilit un termen-limită de zece zile pentru Rusia – până vineri – să încheie conflictul din Ucraina, în caz contrar riscând sancțiuni severe.

Întrebat marți despre posibile suprataxe, președintele american a declarat: „nu am vorbit nicodată despre vreun procent, dar vom face multe lucruri în acest sens”.

Deși Witkoff s-a întâlnit cu Putin de mai multe ori în trecut, niciuna dintre aceste întrevederi nu a dus la încetarea conflictului din Ucraina, notează AFP. Președintele american a sugerat că va lua o decizie privind sancțiunile promise împotriva Rusiei în funcție de rezultatele acestei întâlniri.

„Avem o reuniune cu Rusia mâine. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom lua această decizie la momentul acela”, a declarat Donald Trump.

