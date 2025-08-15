„O încetare a focului completă, imediată și necondiționată”

Totodată, Moscova nu poate avea drept de veto în negocierile pentru un acord de pace, în care trebuie să fie implicate Ucraina și Europa.

Într-un mesaj pe rețeaua X, Podoliak a anunțat cele trei condiții pe care le urmărește la summitul din Alaska.

„Ucraina va evalua rezultatele summitului din Anchorage în funcție de trei criterii:

O încetare a focului completă, imediată și necondiționată Principiile unui viitor proces de pace să fie agreat cu Ucraina și Europa, fără ca Moscova să aibă drept de veto. Asta include negocieri sincere în format trilateral. Un semnal clar către toate țările care primesc resurse de la Rusia că sprijinirea unui război înseamnă izolare și pierdere a accesului pe piețele internaționale. Trebuie să fie urmat de sancțiuni”, a scris Mihail Podoliak.

Succesul lui Trump depinde de mai mulți factori

Consilierul lui Zelenski a precizat că președintele Trump are ambiția de a juca un rol de mediator în conflictul din Ucraina și că o încetare a focului imediată este o condiție esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

Succesul lui Trump în rolul de mediator depinde de o serie de factori, inclusiv de cooperarea Rusiei și de reacția comunității internaționale. Rămâne de văzut dacă această inițiativă va duce la o detensionare a situației și la o soluție pașnică a conflictului.

Ukraine will evaluate the results of the Anchorage meeting according to three criteria:

1. Immediate, unconditional, and complete ceasefire.

2. Principles of the future peace process agreed with Ukraine and Europe, without Moscow having veto power. This includes a genuine… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2025

„Nu va exista comerț în teritorii și nici statut special pentru regiunile ocupate. Mai întâi, trebuie să nu mai moară oameni. Abia apoi poate începe politica. Este evident că președintele Trump vrea să părăsească Alaska ca un mediator al păcii, nu ca o figură pasivă în scenariul altcuiva, adică al Rusiei. Acest lucru este posibil doar dacă prima condiție privind încetarea focului este îndeplinită literalmente în câteva ore. În caz contrar, trebuie activate automat instrumente de presiune puternice”, a menționat Podoliak.

„Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”

Președintele american Donald Trump, aflat la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, pentru o întâlnire crucială cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat că nu se duce pentru a negocia o înţelegere în numele Ucrainei, obiectivul său fiind aducerea liderului rus la masa discuţiilor.

Trump a transmis un mesaj din două cuvinte cu câteva ore înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin. „MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora României).





