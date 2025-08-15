„Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina”, a declarat el, potrivit News.ro.

Totodată, în drum spre Alaska, Donald Trump nu a promis garanţii de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui acord de încheiere a războiului.

Donald Trump a afirmat că este deschis ideii, dar că Europa ar trebui să preia iniţiativa. „Poate”, a spus el reporterilor la bordul Air Force One, când a fost întrebat dacă SUA ar pune pe masă garanţii de securitate.

Trump a precizat că astfel de măsuri nu ar include aderarea Ucrainei la NATO. „Nu în format NATO”, a spus el. „Sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla”, a punctat preşedintele.

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj din două cuvinte cu câteva ore înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin.

„MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora României).









