O soluție parțială la un blocaj major

CEO-ul Saudi Aramco, Amin Nasser, a anunțat că volumul de țiței transportat prin oleoductul Est-Vest va atinge capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi la jumătatea lunii martie. Conducta leagă zăcământul Abqaïq (estul țării) de portul Yanbou, situat la Marea Roșie.

Această mutare strategică ajută economia saudită și oferă un avantaj președintelui american Donald Trump în confruntarea cu Iranul, atenuând parțial temerile că o ofensivă americano-israeliană ar putea distruge economia mondială și ar genera o inflație masivă.

Totuși, experții avertizează că oleoductul nu este o soluție miraculoasă. În 2025, Arabia Saudită exporta zilnic 6,3 milioane de barili de țiței și 1,4 milioane de barili de produse rafinate.

În prezent, capacitatea de export a portului Yanbou este limitată la doar 4,5 milioane de barili de țiței pe zi.

Asta în condițiile în care, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, producția din Irak, Bahrein și Kuweit a fost oprită.

Aproximativ 15 milioane de barili lipsesc zilnic de pe piață (dintr-un trafic normal de 18 milioane de barili de țiței și 4 milioane de produse rafinate).

Europa, lovită dur de criza produselor rafinate

O problemă majoră ignorată adesea de piețe este că deficitul nu vizează doar țițeiul brut, ci mai ales carburanții. Ellen Wald, expertă în energie, subliniază că utilizarea oleoductului exclusiv pentru țiței blochează exportul altor produse esențiale.

Acest lucru generează o criză severă a distilatelor (kerosen și diesel), care afectează în mod disproporționat Europa.

Analistul Arne Lohmann Rasmussen a explicat gravitatea situației. Pentru a înlocui importurile din Rusia (aflată sub sancțiuni din cauza războiului din Ucraina), Europa a devenit dependentă de rafinăriile din Golf.

Astfel, la începutul anului 2026, 30% din importurile europene de diesel și 50% din cele de kerosen proveneau din Orientul Mijlociu.

Deși saudiții au rafinării la Marea Roșie, ei sunt obligați contractual să prioritizeze piața din Asia (care absorbea 75% din exporturile saudite în 2023).

Amenințarea rebelilor Houthi în Marea Roșie

Redirecționarea exporturilor către Marea Roșie expune Arabia Saudită unui nou pericol. Petrolul destinat Asiei trebuie să traverseze Strâmtoarea Bab El-Mandeb, o zonă puternic influențată de rebelii Houthi din Yemen.

Potrivit lui Greg Priddy, specialist la Center for the National Interest din Washington, infrastructura din portul Yanbou este vulnerabilă la atacurile cu drone. De la izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023, rebelii Houthi au transformat Marea Roșie într-o zonă extrem de periculoasă pentru navigație.

Deși administrația Trump a negociat o trasă după încercări eșuate de a-i neutraliza prin atacuri aeriene, rebelii Houthi rămân un as în mâneca Teheranului.

Experții notează că strategia Iranului este una calculată: lovește infrastructura saudită suficient cât să provoace suferință economică la nivel global, dar evită daunele pe termen lung asupra Arabiei Saudite, pentru a nu atrage Riadul într-un război direct.

Știrea zilei în showbizul românesc! Celebrul român despre care se știe că este însurat a fost fotografiat de mână cu o prezentatoare TV cunoscută și extrem de frumoasă. Cum au fost fotografiați împreună
Viva.ro
Știrea zilei în showbizul românesc! Celebrul român despre care se știe că este însurat a fost fotografiat de mână cu o prezentatoare TV cunoscută și extrem de frumoasă. Cum au fost fotografiați împreună
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră
Tvmania.ro
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră

Traian Băsescu, reacție după ce Iranul a amenințat România: „Statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive”
Știri România 19:53
Traian Băsescu, reacție după ce Iranul a amenințat România: „Statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive”
Avizele pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag au fost amânate din nou de CSM. Secţia pentru procurori nu reușește să ajungă la un verdict
Știri România 17:35
Avizele pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag au fost amânate din nou de CSM. Secţia pentru procurori nu reușește să ajungă la un verdict
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Adevarul.ro
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în vigoare noile reglementări
Fanatik.ro
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în vigoare noile reglementări
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Stiri Mondene 17:04
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
ObservatorNews.ro
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax.ro
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Wowbiz.ro
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Politică 18:18
Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris" I VIDEO
Politică 16:43
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
Fanatik.ro
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare