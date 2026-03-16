O soluție parțială la un blocaj major

CEO-ul Saudi Aramco, Amin Nasser, a anunțat că volumul de țiței transportat prin oleoductul Est-Vest va atinge capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi la jumătatea lunii martie. Conducta leagă zăcământul Abqaïq (estul țării) de portul Yanbou, situat la Marea Roșie.

Această mutare strategică ajută economia saudită și oferă un avantaj președintelui american Donald Trump în confruntarea cu Iranul, atenuând parțial temerile că o ofensivă americano-israeliană ar putea distruge economia mondială și ar genera o inflație masivă.

Totuși, experții avertizează că oleoductul nu este o soluție miraculoasă. În 2025, Arabia Saudită exporta zilnic 6,3 milioane de barili de țiței și 1,4 milioane de barili de produse rafinate.

În prezent, capacitatea de export a portului Yanbou este limitată la doar 4,5 milioane de barili de țiței pe zi.

Asta în condițiile în care, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, producția din Irak, Bahrein și Kuweit a fost oprită.

Aproximativ 15 milioane de barili lipsesc zilnic de pe piață (dintr-un trafic normal de 18 milioane de barili de țiței și 4 milioane de produse rafinate).

Europa, lovită dur de criza produselor rafinate

O problemă majoră ignorată adesea de piețe este că deficitul nu vizează doar țițeiul brut, ci mai ales carburanții. Ellen Wald, expertă în energie, subliniază că utilizarea oleoductului exclusiv pentru țiței blochează exportul altor produse esențiale.

Acest lucru generează o criză severă a distilatelor (kerosen și diesel), care afectează în mod disproporționat Europa.

Analistul Arne Lohmann Rasmussen a explicat gravitatea situației. Pentru a înlocui importurile din Rusia (aflată sub sancțiuni din cauza războiului din Ucraina), Europa a devenit dependentă de rafinăriile din Golf.

Astfel, la începutul anului 2026, 30% din importurile europene de diesel și 50% din cele de kerosen proveneau din Orientul Mijlociu.

Deși saudiții au rafinării la Marea Roșie, ei sunt obligați contractual să prioritizeze piața din Asia (care absorbea 75% din exporturile saudite în 2023).

Amenințarea rebelilor Houthi în Marea Roșie

Redirecționarea exporturilor către Marea Roșie expune Arabia Saudită unui nou pericol. Petrolul destinat Asiei trebuie să traverseze Strâmtoarea Bab El-Mandeb, o zonă puternic influențată de rebelii Houthi din Yemen.

Potrivit lui Greg Priddy, specialist la Center for the National Interest din Washington, infrastructura din portul Yanbou este vulnerabilă la atacurile cu drone. De la izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023, rebelii Houthi au transformat Marea Roșie într-o zonă extrem de periculoasă pentru navigație.

Deși administrația Trump a negociat o trasă după încercări eșuate de a-i neutraliza prin atacuri aeriene, rebelii Houthi rămân un as în mâneca Teheranului.

Experții notează că strategia Iranului este una calculată: lovește infrastructura saudită suficient cât să provoace suferință economică la nivel global, dar evită daunele pe termen lung asupra Arabiei Saudite, pentru a nu atrage Riadul într-un război direct.