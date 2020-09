UPDATE: 16:18„După cum știți încă de la începutul acestei luni v-am spus că va fi o lună de foc. O lună care a început prin măsuri de revenire la normalitate: redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor, campanie electorală, revenirea populației din concediu, aglomerarea mijloacelor de transport în comun, începutul școlii. Contextul alegerilor de pe 27 septembrie este evaluat periodic, săptămânal, la 14 zile. Încă de la începutul acestei luni am avut un ordin comun cu MAI pentru a specifica normele de aplicat și măsurile privind desfășurarea alegerilor”, a declarat Nelu Tătaru.

Cei cu febră vor avea cabină de vot specială

„Ţin să menţionez situaţii deosebite, în care alegătorul vine şi prezintă la triajul epidemiologic temperatură peste 37,3. El este prioritar şi va merge către o urnă şi cabină de vot dedicată. Se alege una din urne şi va deveni din acel moment urnă şi cabină de vot dedicată, pentru cei care prezintă simptome sau febră. Cabina se va dezinfecta după fiecare participant”, a explicat Nelu Tătaru.

„Urna mobilă va merge întâi la cei care au patologie non-COVID, urmând secundar cei care se află în izolare sau în carantină. (…) Sunt anumite precauții care trebuie respectate – distanțare fizică, portul măștii, dezinfectant. Ziua votului e o zi care poate fi gestionată de noi într-un parteneriat ”, a mai spus ministrul Sănătății.

„Aceste alegeri se vor desfășura în contextul pandemiei în faza a doua a primului val. Avem o creștere a numărului de cazuri. Azi avem 1.713 cazuri noi dar sunt raportate si cazuri de pe zilele anterioare. Avem in evaluare in acest moment diferite focare, focare in desfasurare a unor evenimente private, avem in continuare focare in institutii, ca sunt spitale sau institutii administrative, avem focare la persoane institutionalizate, si avem in continuare focare in desfasurare la agenti economici”, a subliniat Tătaru.

AEP, măsuri suplimentare pentru alegerile locale

„Acest ordin respectă fluxul și circuitul normal într-o secție de votare și aduce ca situație concretă doar partea de măsuri sanitare stabilite de către leguitor prin legea 135, regulile sunt aceleași. Accesul va fi pe la operatorul de la calculator. Cetățeanul se va prezenta la președinteșe secției de votare și înmânarea documentelor de votare. La părăsirea din secția de votare i se va da înapoi actul de identitate. Cetățenii trebuie să respecte niște reguli suplimentare, astfel încât să ne asigurăm că la finalul procesului electoral din 27 eptembrie, acest virus să nu se răspândească”, a declarat Florin Mitulețu, președintele AEP, în cadrul unei conferințe de presă.



„Astăzi au fost semnate două Ordine extrem de importante, ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 139 din 16 septembrie 2020 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor și Ordinul numărului 140, numărul din registratura MAI, coroborat cu numărul 1594 din registratura ministerului Sănătății, așadar numărul comun privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesare a fi respectate pentru desfășurarea, siguranța, procesului electoral. Acest ordin fiind avizat de către Autoritatea Electorală Permanentă”, a declarat Marcel Vela, la începutul conferinței de presă.

