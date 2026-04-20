Iranul a promis că va riposta

Imaginile difuzate de forțele armate surprind un distrugător trăgând asupra navei M/V Touska, afiliată Iranului. Odată ce nava a fost scoasă din uz, soldați din cadrul Infanteriei Marine au coborât în rapel din elicoptere direct pe puntea acesteia, relateaă CNN Espagnol.

Incidentul are loc după ce administrația Trump a declarat că speră ca negocierile de pace cu Iranul să fie reluate săptămâna aceasta la Islamabad, în Pakistan. Iranul a promis că va riposta pentru capturarea navei comerciale și nu s-a angajat încă, în mod oficial, să participe la discuții.

Nava iraniană Touska, lovită duminică de armata americană, era sancționată de Trezoreria SUA din cauza „unui istoric de activități ilegale”.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touskas… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

„A încercat să treacă de blocadă”

În alte imagini făcute publice se vede cum armata americană avertizează nava care încearcă să intre într-un port iranian înainte de a deschide focul. „A încercat să treacă de blocadă, dar nu i-a mers bine”, a declarat Donald Trump.

„Ceea ce se va întâmpla acum cu nava și cu echipajul acesteia ar putea depinde de natura încărcăturii transportate, au declarat experții pentru CNN.

Iată ce se știe până în prezent.

Ce este M/V Touska?

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a declarat că distrugătorul USS Spruance a emis avertismente repetate către nava Touska pe parcursul unei perioade de șase ore, timp în care cargoul naviga prin Marea Arabiei cu direcția Bandar Abbas, Iran.

Conform datelor MarineTraffic.com, ultima escală a navei Touska a fost în Port Klang, Malaezia, pe data de 12 aprilie. Anterior, aceasta efectuase mai multe curse tur-retur între orașul chinez Zhuhai și diverse porturi iraniene.

Armata americană a publicat imagini video cu momentul în care pușcașii marini iau cu asalt și confiscă o navă iraniană, după un incident în care s-au tras focuri de avertisment asupra ambarcațiunii care încerca să forțeze blocada.

Nava este proprietatea companiei Mosakhar Darya Shipping Co, care are sediul în Teheran și face obiectul sancțiunilor, conform Biroului de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite.

Datele MarineTraffic indică faptul că nava Touska se află sub sancțiuni din anul 2018 și că toate companiile sale proprietare, precum și administratorii săi sunt sancționați încă din 2012.

Ce forțe americane au participat?

USS Spruance este un distrugător lansator de rachete din clasa Arleigh Burke, considerat „calul de povară” al flotei navale a SUA.

Tunul său de 127 mm (12 centimetri) este proiectat pentru a fi utilizat împotriva navelor, aeronavelor și țintelor terestre, conform unei fișe informative a Marinei. Desfășurat pentru prima dată în 1971, tunul Mark 45 are o rază de acțiune de 24 de kilometri cu muniție convențională.

Este o armă complet automată și poate lansa între 16 și 20 de proiectile pe minut dintr-un tambur; acesta poate fi ulterior reîncărcat de către echipaj sub punte pentru utilizare continuă, conform informațiilor furnizate de Marină.

Nava este dotată cu o varietate de alte tipuri de armament, inclusiv torpile, rachete Tomahawk pentru atacuri asupra țintelor terestre, interceptoare Standard pentru apărare împotriva rachetelor balistice și rachete Sea Sparrow pentru apărarea pe rază scurtă împotriva rachetelor și aeronavelor.

Nava Spruance, cu un deplasament de aproximativ 9.000 de tone, are peste 150 de metri lungime și un echipaj de 329 de persoane. S-a alăturat flotei în 2011, operează ca parte a grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln și are baza în San Diego.

Ce se întâmplă acum?

Nava Touska va fi escortată într-un port pentru a fi inspectată și evaluată, a declarat Schuster.

Odată ce aceste proceduri vor fi finalizate și încărcătura va fi determinată, nava ar putea intra, în cele din urmă, în proprietatea Guvernului Statelor Unite sub titlul de „premiu” (captură de război), potrivit experților.

„Conform legilor războiului naval, o navă poate fi confiscată în aceste circumstanțe (dacă) a încercat să spargă o blocadă”, a declarat pentru CNN Jennifer Parker, cercetător nerezident la Institutul Lowy și fost ofițer al Marinei Regale Australiene.

„Dacă decid să o păstreze pe termen lung, aceasta ar trebui să treacă prin fața unei instanțe judecătorești, care ar trebui înființată special”, a adăugat ea.

„Poate fi tratată drept „pradă de război”, a declarat Schuster, la fel ca orice combatant inamic sau echipament capturat de la un adversar în cursul unui conflict armat.

Care va fi soarta echipajului?

„În ceea ce privește soarta echipajului de pe nava Touska, aceasta ar depinde de naționalitatea membrilor săi, a declarat Parker.

„Dacă ar fi marinari indieni sau filipinezi, bănuiesc că pur și simplu ar debarca echipajul și l-ar repatria.”

„Dacă echipajul este iranian, membrii acestuia ar putea fi reținuți sau, în eventualitatea în care la bord se aflau membri ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, aceștia ar putea fi menținuți în detenție ca prizonieri de război, a declarat Parker.

„Dacă nava Touska transporta arme sau armament pentru Iran, este foarte probabil ca echipajul să fie reținut", a subliniat aceasta.









