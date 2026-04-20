Iranul a promis că va riposta

Imaginile difuzate de forțele armate surprind un distrugător trăgând asupra navei M/V Touska, afiliată Iranului. Odată ce nava a fost scoasă din uz, soldați din cadrul Infanteriei Marine au coborât în rapel din elicoptere direct pe puntea acesteia, relateaă CNN Espagnol.

Incidentul are loc după ce administrația Trump a declarat că speră ca negocierile de pace cu Iranul să fie reluate săptămâna aceasta la Islamabad, în Pakistan. Iranul a promis că va riposta pentru capturarea navei comerciale și nu s-a angajat încă, în mod oficial, să participe la discuții.

Nava iraniană Touska, lovită duminică de armata americană, era sancționată de Trezoreria SUA din cauza „unui istoric de activități ilegale”.

„A încercat să treacă de blocadă”

În alte imagini făcute publice se vede cum armata americană avertizează nava care încearcă să intre într-un port iranian înainte de a deschide focul. „A încercat să treacă de blocadă, dar nu i-a mers bine”, a declarat Donald Trump.

„Ceea ce se va întâmpla acum cu nava și cu echipajul acesteia ar putea depinde de natura încărcăturii transportate, au declarat experții pentru CNN.

Iată ce se știe până în prezent.

Ce este M/V Touska?

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a declarat că distrugătorul USS Spruance a emis avertismente repetate către nava Touska pe parcursul unei perioade de șase ore, timp în care cargoul naviga prin Marea Arabiei cu direcția Bandar Abbas, Iran.

Conform datelor MarineTraffic.com, ultima escală a navei Touska a fost în Port Klang, Malaezia, pe data de 12 aprilie. Anterior, aceasta efectuase mai multe curse tur-retur între orașul chinez Zhuhai și diverse porturi iraniene.

Armata americană a publicat imagini video cu momentul în care pușcașii marini iau cu asalt și confiscă o navă iraniană, după un incident în care s-au tras focuri de avertisment asupra ambarcațiunii care încerca să forțeze blocada.

Nava este proprietatea companiei Mosakhar Darya Shipping Co, care are sediul în Teheran și face obiectul sancțiunilor, conform Biroului de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite.

Datele MarineTraffic indică faptul că nava Touska se află sub sancțiuni din anul 2018 și că toate companiile sale proprietare, precum și administratorii săi sunt sancționați încă din 2012.

Ce forțe americane au participat?

USS Spruance este un distrugător lansator de rachete din clasa Arleigh Burke, considerat „calul de povară” al flotei navale a SUA.

Tunul său de 127 mm (12 centimetri) este proiectat pentru a fi utilizat împotriva navelor, aeronavelor și țintelor terestre, conform unei fișe informative a Marinei. Desfășurat pentru prima dată în 1971, tunul Mark 45 are o rază de acțiune de 24 de kilometri cu muniție convențională.

Este o armă complet automată și poate lansa între 16 și 20 de proiectile pe minut dintr-un tambur; acesta poate fi ulterior reîncărcat de către echipaj sub punte pentru utilizare continuă, conform informațiilor furnizate de Marină.

Nava este dotată cu o varietate de alte tipuri de armament, inclusiv torpile, rachete Tomahawk pentru atacuri asupra țintelor terestre, interceptoare Standard pentru apărare împotriva rachetelor balistice și rachete Sea Sparrow pentru apărarea pe rază scurtă împotriva rachetelor și aeronavelor.

Nava Spruance, cu un deplasament de aproximativ 9.000 de tone, are peste 150 de metri lungime și un echipaj de 329 de persoane. S-a alăturat flotei în 2011, operează ca parte a grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln și are baza în San Diego.

Ce se întâmplă acum?

Nava Touska va fi escortată într-un port pentru a fi inspectată și evaluată, a declarat Schuster.

Odată ce aceste proceduri vor fi finalizate și încărcătura va fi determinată, nava ar putea intra, în cele din urmă, în proprietatea Guvernului Statelor Unite sub titlul de premiu” (captură de război), potrivit experților.

„Conform legilor războiului naval, o navă poate fi confiscată în aceste circumstanțe (dacă) a încercat să spargă o blocadă”, a declarat pentru CNN Jennifer Parker, cercetător nerezident la Institutul Lowy și fost ofițer al Marinei Regale Australiene.

„Dacă decid să o păstreze pe termen lung, aceasta ar trebui să treacă prin fața unei instanțe judecătorești, care ar trebui înființată special”, a adăugat ea.

„Poate fi tratată drept „pradă de război”, a declarat Schuster, la fel ca orice combatant inamic sau echipament capturat de la un adversar în cursul unui conflict armat.

Care va fi soarta echipajului?

„În ceea ce privește soarta echipajului de pe nava Touska, aceasta ar depinde de naționalitatea membrilor săi, a declarat Parker.

„Dacă ar fi marinari indieni sau filipinezi, bănuiesc că pur și simplu ar debarca echipajul și l-ar repatria.”

„Dacă echipajul este iranian, membrii acestuia ar putea fi reținuți sau, în eventualitatea în care la bord se aflau membri ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, aceștia ar putea fi menținuți în detenție ca prizonieri de război, a declarat Parker.

„Dacă nava Touska transporta arme sau armament pentru Iran, este foarte probabil ca echipajul să fie reținut”, a subliniat aceasta.



Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!" » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu": „Nu e nicio rușine"
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot" de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! "E prietenul meu de 11-12 ani". Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: "La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…". Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
„Vă invit la mine... acasă!" Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
După ciorba la pungă, a fost lansată și ciorba la cutie. Va fi vândută în supermarketuri
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani
Marius Șumudică, dezvăluiri din culisele negocierilor Gaziantep – Mirel Rădoi: „Vă spun eu cât e salariul, de fapt"
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni"
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Raed Arafat, primul invitat în show-ul „Furnicuțele", pe Antena 1: cum se modifică sunetul RO-Alert și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie" » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul"
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică" zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept"
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui"
Stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu: „Nu vreau să fiu brelocul PSD"
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea noastră". PNL face scut în jurul premierului
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte"
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
