„Nu ne vom lăsa intimidaţi. Asemenea ameninţări şi toate formele de activităţi de spionaj în Germania sunt total inacceptabile. De aceea, ambasadorul Rusiei a fost convocat azi”, a anunţat Ministerul german de Externe.

Contactat de AFP, Ministerul german de Externe nu a vrut să facă precizări cu privire la natura acestor ameninţări. Nici Ambasada Rusiei la Berlin nu a vrut să comenteze convocarea şi motivul ei.

Această convocare intervine la câteva zile după ce Ministerul rus al Apărării a publicat liste cu adresele unor companii europene care ar produce drone pentru Ucraina. În mod bizar, una dintre liste include adresa Lerchenauer Strasse 28 din München, unde se află de fapt o clădire rezidențială, notează publicația rusă Meduza.

„Declarația Ministerului rus al Apărării trebuie interpretată cuvânt cu cuvânt: lista instalațiilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de potențiale ținte pentru forțele armate ruse. Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce va urma. Dormiți bine, parteneri europeni!”, a amenințat fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Ministerul de Externe al Republicii Cehe l-a convocat joia trecută pe ambasadorul Rusiei pentru a oferi explicații în legătură cu noile amenințări proferate de regimul de la Moscova.

Convocarea ambasadorului Serghei Neceaev intervine de asemenea în aceeaşi zi în care Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunţat arestarea unei femei germane pe care o acuză de transportarea unui dispozitiv artizanal care ar fi trebuit să fie folosit într-un „atentat planificat” de către Ucraina. Serviciile secrete rusești sunt cunoscute pentru faptul că operează arestări în scopuri politice sau de altă natură.

Autoritățile de la Berlin se află în stare de alertă din cauza unei campanii intense de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice şi dezinformare duse de regimul de la Moscova atât împotriva Germaniei, cât și împotriva celorlalte state membre UE și NATO.

