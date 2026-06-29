Sunita Williams: „Fiecare zi este diferită, ceea ce face lucrurile foarte distractive”

„Când privești înapoi spre planeta noastră, îți dai seama că suntem cu toții aici, împreună, în acest singur loc”, spune ea, citată de BBC. „Avem parte de aceeași apă, același aer, aceleași mase de pământ”, relatează BBC News România.

După aproape trei decenii la NASA, Williams s-a pensionat în decembrie 2025. Ea deține recordul pentru cele mai multe ieșiri în spațiu realizate de o femeie și adaugă că fiecare zi pe ISS a fost o provocare fascinantă.

Activitățile sale zilnice includeau experimente științifice, manevrarea brațului robotic, reparații tehnice și ore de exerciții fizice.

Sunita Williams. Foto: Getty Images

„Fiecare zi este diferită, ceea ce face lucrurile foarte distractive”, spune ea.

Cu toate acestea, ultimul său zbor spațial din 2024, planificat inițial să dureze doar câteva zile, s-a prelungit neașteptat la peste nouă luni din cauza unor probleme tehnice ale navei Starliner a Boeing.

În ciuda dificultăților, Williams a privit această situație în mod pozitiv.

„Am avut ocazia să fac multe lucruri care îmi plac, să privesc pe fereastră, să scriu în jurnal, să fac experimente. Este un laborator uimitor”.

Cum a afectat-o emoțional șederea prelungită

Totuși, din punct de vedere emoțional, șederea prelungită a fost mai dificilă deoarece plănuise să petreacă timp cu familia, inclusiv cu mama sa, care are peste 80 de ani.

„Am simțit că am pierdut puțin timp, pentru că nu eram cu ea și nu făceam multe lucruri, în special cu nepoata și nepotul meu”, a declarat Williams.

Totuși, sprijinul familiei a susținut-o: „Mi-au spus: «Du-te, distrează-te acolo, gândește-te și la noi și întoarce-te într-o navă spațială sigură la un moment dat». Asta m-a liniștit cu adevărat”.

Sunita a vizitat recent India după mult timp

Recent, Sunita Williams a vizitat India pentru prima dată în mai bine de un deceniu, participând la Festivalul de Literatură din Kerala, în Kozhikode.

În timpul vizitei sale la Delhi și Kerala, ea s-a întâlnit cu studenți, cercetători și publicul festivalului, discutând despre experiențele sale în spațiu și despre ultimele etape ale carierei sale. În satul său natal, Jhulasan, Gujarat, realizările sale sunt sărbătorite ca și cum ar fi ale comunității.

Williams a remarcat ambiția crescândă a Indiei în domeniul tehnologiei și explorării spațiale.

„Oamenii sunt pregătiți să răspundă la tot felul de provocări în domeniul tehnologic, inclusiv în domeniul spațial”, afirmă ea.

În același timp, ea vede inteligența artificială (IA) ca pe un instrument valoros pentru misiunile spațiale, dar subliniază că are limite.

„IA poate procesa date mult mai rapid, poate face calcule, sorta informații. Iar roboții pot efectua sarcini repetitive, astfel încât oamenii să se poată concentra pe luarea deciziilor. Nu este soluția supremă. Este un instrument care ne ajută să explorăm mai departe”.

Ce planuri are Sunita Williams

Pentru Williams, viitorul include călătorii și timp petrecut cu familia. Ea speră să exploreze diverse regiuni din India, de la plajele din Kerala până la munții din Ladakh.

„Sunt o persoană care iubește munții. Trebuie să merg în acea direcție la un moment dat”.

Reflectând asupra lecțiilor învățate în spațiu, ea concluzionează: „Aveți răbdare. Și ascultați-vă reciproc”.

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