Conflict de milioane de euro pe piața „păcănelelor”. Conducerea Oficiului pentru Jocuri de Noroc, reclamată în bloc la DNA

Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), organism aflat în subordinea Ministerului Finanțelor, a fost înființat în 2013, prin ordonanță de urgență.

În acest fel, Guvernul a promovat un principiu european care permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în România.

Cum se fac verificările metrologice

Deținătorii aparatelor, în jur de 200 de entități comerciale, sunt obligați să obțină licență de la ONJN. Anual sau la o defecțiune intermediară, organizatorii trebuie să dobândească pentru fiecare aparat un aviz metrologic de conformitate de la companiile de specialitate.

Verificările sunt obligatorii în vederea autorizării aparatelor, iar acestea se fac cu firme licențiate la ONJN. Prețul autorizării este, potrivit surselor din piața de profil, în jur de 40-50 de euro per aparat, la care se pot adăuga servicii conexe, precum certificarea unor reparații sau upgradări de soft.

„Mai sunt aprobările de tip pentru orice aparat pus de piață, mai scumpe. De asemenea, sunt certificări, auditări și autorizări și pentru operatorii de pe partea de jocuri online”, explică surse din domeniu pentru Libertatea.

În România sunt operate circa 65.000 de slot-machines, mai cunoscute pentru public drept „păcănele”. 20% din piața proprietarilor cu licențe active aparține marilor jucători din domeniu, precum MaxBet, Million sau GameWorld. Prețul unui aparat variază între 8.000 și 15.000 de euro, plus TVA.

„Nu a existat niciun motiv pentru suspendare”

Pe 29 septembrie, Comitetul de Supraveghere al ONJN a luat decizia suspendării activității a trei companii cu capital autohton: Regio Metro Cert, Metron Serv și BBSC Communication Systems.

Firmele au fost suspendate pe motivul că nu dețin noi standarde tehnice, devenite obligatorii prin acte de reglementare emise de oficiu. ONJN pretindea că cele trei societăți au certificate de acreditare în alte domenii, fără nicio legătură cu domeniul jocurilor de noroc.

„Nu ni s-a transmis vreun motiv, nu am avut niciun control de la instituțiile statului, MAI, ANAF, ONJN. Nu s-au făcut cercetări”, a susținut, într-un dialog cu ziarul, Alexandru Voinea, administrator SC Regio Metro Cert SRL, firma care a depus prima plângere penală la DNA București, pe 21 octombrie.

O săptămână mai târziu, și Metron Serv a făcut o sesizare cu același obiect.

11 persoane din ONJN, acuzate că au favorizat o firmă spaniolă

Potrivit plângerii de la DNA, Alin Teodor, președintele ONJN, Dan Ghiță, șeful său de cabinet, și alte 9 persoane din conducerea oficiului sunt acuzați că ar fi ajutat o firmă spaniolă, BMM Testlabs, să pună mâna pe o piață estimată de specialiștii în domeniu la circa 10.000.000 de euro.

„Plângerea penală din partea Regio Metro Cert a fost depusă pe 21 octombrie. Are în vedere săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, abuz și neglijență în serviciu, uzurparea funcției, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, purtarea abuzivă, fals intelectual și uz de fals”, explică administrația firmei.

„Ghiță este un punct nodal în această speță, dat fiind că relațiile sale de afaceri anterioare venirii la ONJN cu firma care ar beneficia de pe urma înlăturării noastre din piață sunt oficiale și dovedite”, susține Alexandru Voinea.

Potrivit ONJN, 7 operatori economici dețin în prezent „licențe Clasa a II-a”, emise de oficiu, necesare desfășurării activităților de evaluare a conformității. Patru sunt cu capital autohton, BMM și încă două cu capital străin, dar care, spun surse autorizate, nu prestează în realitate, „fiindcă încă se luptă să înțeleagă legislația românească din domeniu”.

La conducerea oficiului a fost numit la finalul lunii martie Alin Teodor, fost vicepreședinte al organismului de control și reglementare și fost inspector, potrivit CV-ului său disponibil pe site-ul ONJN. Teodor a mai lucrat ca expert achiziții în Ministerul Finanțelor, auditor și comisar la Garda Financiară Slatina (2008-2013). Între 2014 și 2016 a fost director general la Cellada SRL, o firmă cu domeniul de activitate jocuri de noroc și pariuri.

O lună mai târziu, Dan Ghiță, fost președinte Rombet, una dintre asociațiile organizatorilor de jocuri de noroc din România, a fost numit șef de cabinet al lui Alin Teodor.

Șeful de cabinet al președintelui oficiului, „transferat” de la BMM

Dan Ghiță a ajuns la oficiu după ce a activat ca „operating partner” al BMM.

Firmele românești acuză suspiciuni de trafic de influență și abuz în serviciu în favoarea companiei pentru care a prestat Dan Ghiță până la venirea în ONJN.

Sunt lucruri de anchetat și de clarificat în zona penală. Noi am depus dovezile și așteptăm rezultatele cercetării. Alexandru Voinea, administrator Regio Metro Cert:

DNA a confirmat pentru Libertatea că a fost începută urmărirea penală cu privire la faptă, in rem: „Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs o faptă ce ar intra sub incidență penală”.

Președintele ONJN: „Nu văd nicio incompatibilitate. Și eu vin din privat”

Contactat de Libertatea, Alin Teodor, președintele ONJN, afirmă că nu a primit nicio înștiințare oficială referitoare la faptul că membrii organismului de control sunt subiectul unei anchete DNA.

„Personal, nu văd nicio problemă cu Dan Ghiță. A venit din mediul privat, în condițiile în care n-a avut calitatea de salariat al firmei respective. Și eu vin din privat, de la o societate care operează pe piața jocurilor de noroc”, a mai declarat Teodor.

Într-un comunicat oficial din 4 noiembrie, ONJN a transmis că „efectuarea de plângeri şi sesizări are scopul de a pune presiune psihică şi morală pe cei care au îndrăznit să sesizeze aspecte negative ale activităţii entităţilor respective, înainte de soluţionarea plângerilor prealabile depuse de către operatori împotriva deciziilor Comitetului de Supraveghere”.

Sancţiunea suspendării activităţii a fost corect aplicată. Neîndeplinirea condiţiei prevăzute de lege, constând în deţinerea acreditării în domeniul privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, este rezultatul exclusiv al pasivităţii operatorilor respectivi. Comunicat ONJN:

Suspendarea a fost ridicată

„Licența noastră a fost suspendată în baza OUG 77/ 2009, aceeași ordonanță prin care ne-a fost acordată, fără a exista modificări legislative. La momentul acordării licenței, în 2018, Comitetul de Supraveghere a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor, iar ulterior, prin adăugarea la lege a unei noi condiții, licența a fost suspendată”, spune Alexandru Voinea, de la Regio Metro Cert.

Procedura de licențiere pe care trebuie să o îndeplinească o companie de metrologie pentru a efectua verificările slot-machine constă în depunerea unui dosar la ONJN prin care se probează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru licențiere în OUG 77/ 2009 și în normele de aplicare ale acesteia.

Pentru această licență, care este valabilă zece ani, se plătește o taxă de 6.000 de euro. Comitetul de Supraveghere al ONJN este organismul care aprobă sau respinge apoi licențierea unei firme.

„Interesant este că, după ce am depus plângerea penală, membrii comitetului de supraveghere au revenit asupra deciziei. Suspendarea a fost ridicată pe 15 noiembrie”, spun reprezentanții Regio Metro Cert.

„Comitetul de Supraveghere a admis plângerile formulate de cei trei operatori. În prezent, încă există situații litigioase aflate pe rolul instanțelor de judecată, nesoluționate definitiv, la care atât instituția noastră, cât și cei trei operatori economici suntem părți”, a declarat Alin Teodor, șeful oficiului.

„Plângerea penală nu va fi retrasă. Trebuie să ne recuperăm prejudiciul”, a reacționat administratorul Regio Metro Cert.

Șeful de cabinet a demisionat: „N-am nicio emoție”

Pe 19 noiembrie, Dan Ghiță și-a înaintat demisia.

„M-am așteptat să se speculeze poziția mea. Eu am venit la ONJN la rugămintea președintelui, am renunțat la colaborarea din privat. Din punct de vedere legal, nu am nicio emoție. Nu eu am decis suspendarea acelor firme, nu am puterea aceasta, nu am drept de vot. Nici n-am fost la ședință. Cât despre BMM, nu a existat un raport patron-angajat, ci am asigurat doar consultanță”, a declarat Dan Ghiță, pentru Libertatea.

Acesta mai spune că demisia nu are legătură cu scandalul: „Atât a durat proiectul meu la ONJN”.

Iar ca o opinie personală, afirmă că, dacă s-a constatat în cazul firmelor suspendate că sunt probleme cu licențierea, acestea puteau să intre în legalitate, dacă doreau.

În final, Ghiță a estimat că piața de control metrologic este „de cel mult 4.000.000 de euro”.

O problemă mai veche

Conflictul celor trei firme românești cu spaniolii de la BMM Testlabs nu este nou. Acestea au contestat un ordin emis la finalul anului trecut sub semnătura fostului președinte ONJN, Cătălin Voinea Mic, care permitea unei societăți licențiate în UE să activeze direct în România.

Astfel, BMM, care operează la București cu o sucursală, a putut accesa piața din România, potrivit unui articol din Gazeta Sporturilor, publicat în martie.

„Ordinul care a favorizat BMM a fost contestat de noi”, spun azi reprezentanții firmelor suspendate și apoi iertate.

„Cele trei firme au cerut suspendarea ordinului, dar am câștigat până acum în instanță”, replică președintele ONJN, Alin Teodor.

Cine este BMM Testlabs

Compania BMM Testlabs este unul dintre marii jucători mondiali în domeniul acreditării metrologice. Conform informațiilor de pe pagina de LinkedIn a firmei, oferă „servicii profesionale de conformitate tehnică și de reglementare pentru industria jocurilor de noroc din 1981. A creat primul set de standarde de jocuri independente în 1992 și primul set de standarde de jocuri online în 2001”.

Înființată de un australian, BMM are cartierul general în SUA, a trecut în Europa, în Spania, și de acolo în alte 10 țări, inclusiv în România, unde a obținut licența în 2016 și e operațională din 2018.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea BMM Testlabs, dar nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării articolului.

