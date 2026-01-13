Franța încearcă să limiteze direcționarea fondurilor spre SUA

Deși statele membre au aprobat acest sprijin esențial pentru Kiev la summitul Consiliului European din decembrie, condițiile concrete ale finanțării urmează încă să fie negociate, în baza unei propuneri prezentate miercuri de Comisia Europeană.

Acest proces a generat tensiuni cu Parisul, care încearcă să limiteze direcționarea fondurilor către Statele Unite, pe fondul unei fisuri tot mai accentuate în relația transatlantică.

Președintele francez, Emmanuel Macron, promovează acordarea unui tratament preferențial industriei de apărare din UE, cu scopul de a consolida capacitățile militare europene, chiar dacă acest lucru ar putea întârzia accesul Ucrainei la armamentul necesar pentru a face față forțelor ruse.

În schimb, majoritatea statelor membre, conduse de Germania și Olanda, susțin că Ucraina trebuie să aibă mai multă libertate în utilizarea fondurilor europene pentru apărare.

Ucraina are nevoie de armament

Potrivit documentelor consultate de Politico, aceste guverne consideră esențial ca Kievul să poată cumpăra rapid echipamentele de care are nevoie, inclusiv din afara UE.

Disputa reaprinde dezbateri mai vechi privind implicarea Statelor Unite în programele europene de achiziții militare, divergențe accentuate după ce administrația președintelui american Donald Trump a amenințat cu o eventuală preluare militară a Groenlandei.

Criticii poziției Franței avertizează că introducerea unei clauze stricte de tip „Cumpără produse europene” ar limita sever capacitatea Ucrainei de a se apăra.

Guvernul olandez a subliniat într-o scrisoare adresată partenerilor europeni că Ucraina are nevoie urgentă de echipamente produse în afara UE, în special sisteme de apărare antiaeriană și interceptoare fabricate în SUA, muniție, piese pentru avioanele F-16 și capabilități de atac cu rază lungă.

Doar Cipru și Grecia sprijină Franța

Deși majoritatea statelor, inclusiv Germania și Olanda, acceptă o formulă generală de susținere a producătorilor europeni, doar Grecia și Cipru sprijină pe deplin inițiativa Franței de a limita schema exclusiv la firmele din UE, potrivit mai multor diplomați.

Luna trecută, liderii europeni au decis emiterea unei datorii comune de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce un plan alternativ de utilizare a activelor rusești înghețate a fost blocat. Se estimează că peste două treimi din această sumă vor fi direcționate către cheltuieli militare.

Pe măsură ce Comisia se apropie de prezentarea oficială a planului, capitalele europene încearcă să influențeze aspectele cele mai sensibile.

Germania s-a distanțat de Franța

Germania s-a distanțat de Franța, susținând deschiderea achizițiilor către companii de apărare din afara UE.

Berlinul a avertizat că restricțiile prea dure ar putea limita capacitatea Ucrainei de a se apăra eficient.

Olanda a propus alocarea a cel puțin 15 miliarde de euro pentru achiziții de armament străin indisponibil pe termen scurt în Europa, argumentând că industria europeană nu poate produce rapid sisteme echivalente.

Franța susține, în replică, că UE trebuie să obțină valoare maximă din fondurile acordate, însă criticii spun că prioritatea absolută ar trebui să fie consolidarea apărării Ucrainei.

„Este extrem de frustrant. Ne îndepărtăm de obiectivul principal, care nu este să facem afaceri, ci să ajutăm Ucraina”, a declarat un diplomat european.

Un alt oficial a remarcat că un eventual veto francez ar putea fi depășit, deoarece propunerea poate fi adoptată prin majoritate simplă.

Tratament preferențial pentru firmele care au sprijinit Ucraina

Un alt punct sensibil îl reprezintă sugestia Germaniei de a acorda un tratament preferențial firmelor din țările care au oferit cel mai mare sprijin financiar Ucrainei, idee care ar avantaja Berlinul, unul dintre principalii donatori.

Diplomații consideră această abordare o posibilă soluție de compromis, menită să stimuleze industria germană de apărare și să încurajeze alte state să contribuie mai mult la sprijinirea Ucrainei.

