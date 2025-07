După patru ani de pauză electorală internă, pentru că alegerea lui Nicolae Ciucă la Congresul din 2022 numai competiție nu a fost, liberalii și-au înnoit garda, într-un cadru mai puțin tensionat față de aprilie 2021, dar unde au existat în continuare orgolii. Iar lupta cea mare a fost pentru funcțiile de prim-vicepreședinte.

Veniți devreme au fost doi dintre candidații cu șanse, potrivit calculelor interne. Nicoleta Pauliuc, senatoare de Ilfov, a purtat discuții om la om și i-a chemat la poze pe toți cei pe care îi întâlnea. La rândul său, campanie până pe ultima sută de metri a făcut și Adrian Veștea (șeful CJ Brașov și secretar general interimar). Acesta a mers să poate discuții om la om, iar în sala unde a fost ținut Congresul pe toate scaunele puteau fi găsiți fluturași cu candidatura aceasta.

În ceea ce privește ceilalți candidați, oarecum surprinzătoare a fost o ostilitate destul de mare la o parte din delegații din sud, fie că erau din filiale din București, fie din județe. Din discuțiile purtate de Libertatea cu delegații prezenți, în sud și în București părerile au fost împărțite în ceea ce privește oamenii susținuți pentru prim-vicepreședinte. Singurul nume constant, indiferent de tabere, a fost Cătălin Predoiu. De la început se prefigura o surpriză privindu-l pe Alin Tișe, în unele filiale recomandându-se alegerea acestuia sau a lui Florin Roman. Adrian Veștea era văzut, de asemenea, ca un om echilibrat, care să nu stârnească antipatii și cu șanse.

Marea sciziune între organizații și delegații de vot a fost legată de opțiunea numărul patru (cum părea tabloul inițial), părerile oscilând între Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Valeriu Iftime (președintele CJ Botoșani). Cert este că s-au format cooperative și bisericuțe, uneori chiar în cadrul aceleiași organizații județene, în situația în care erau animozități între unii lideri.

Veniți ca invitați au fost Nicușor Dan (președintele României), Igor Grosu (președintele Parlamentului Rep. Moldova), Ionuț Moșteanu (prezentat eronat ca lider al parlamentarilor USR, deși acum e ministru al Apărării, iar în trecut a fost șef doar la Cameră), dar și Csoma Botond (liderul deputaților UDMR), precum și Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților.

Dintre cei 9 candidați rămași în cursă, o bună parte, începând cu Nicoleta Pauliuc, Valeriu Iftime și terminând cu Florin Roman, candidații au vorbit peste timpul alocat. „Sper să nu ajungem la situații ca în Camera Deputaților, unde mai taie microfonul”, le atrăsese atenția Gabriel Anfronache, responsabilul de respectarea Statutului PNL.

Dintre candidați, cel mai dur mesaj l-a avut Florin Roman, un contestatar al modului de conducere al lui Ilie Bolojan. „Eu ce am de spus am spus cu sufletul, nu am avut nevoie de hârtiuțe”, a precizat Roman, care a explicat faptul că unii care s-au cocoțat pe funcții au ajuns pe ușa din spate. Roman a subliniat că el vrea să fie reprezentantul „amărâților”, al primarilor care trag, nu al șefilor care stau la etaj și a atras atenția că PSD va inflama spriritele în societate în toamnă.

Unii candidați, care au anunțat pe scenă că se retrag, cum a fost cazul lui Ioan Popa (primarul Reșiței), au indicat pe cine ar putea delegații să voteze, nominalizându-i pe Alin Tișe, Valeriu Iftime și Ciprian Ciucu. De altfel, pentru unii grei sau foști grei ai PNL, tactica recomandării nu a funcționat, considerându-se spirite libere. Un fost greu al PNL explica pentru Libertatea: „Eu nu am venit la pupat c***ri, am venit doar când a fost nevoie sau când am avut ceva de spus”.

Tot pe scenă s-a remarcat Ciprian Ciucu, care la finalul intervemției sale a avut un atac voalat la adresa influentului lider din București-Ilfov, Hubert Thuma: „Nu întotdeauna în București-Ilfov a fost încurajată performanța. Mi-ar fi plăcut să fiu susținut de București-Ilfov, că eu sunt de aici”.

În primul rând, pe lângă invitați, Ilie Bolojan și câțiva lideri ai partidului, au fost prezețni Dinu Zamfirescu, un vechi liberal (membru CNSAS) și Dragoș Pâslaru (ministru al Investițiilor și Fondurilor Europene), fost copreședinte REPER.

În momentul în care s-a ajuns la vot, situația a devenit un haos total. Fiecare a luat cât de repede buletinele și a votat pe unde a putut. Unii dintre lideri de organizații județene au strâns oameni la mici discuții pentru indicații referitoare la poziționare.

În paralel cu discursurile candidaților, invitaților și procedurilor de vot, o temă prezentă a fost cea legată de modul cum vor reuși să-și împartă filialele corect funcțiile de conducere. Pentru că, unul la mână, fiind vremuri de austeritate sunt mai puțini secretari și subsecretari de stat. O a doua problemă e că, pe lângă PSD, PNL, UDMR, la masă mai e o gură de hrănit: USR. Iar USR își cere demnitarii de la nivelul ministerelor, dar și nouă funcții de prefect, plus încă câteva de subprefect.

Nu în ultimul rând, sunt pretenții și mai jos, la nivel de deconcentrate, unde iar USR vrea să aibă un cuvânt de spus, dat fiind că „decontează” guvernarea. Probleme sunt și în ceea ce privește situația internă, unde unele organizații sunt considerate „cam lacome”, aluzie la Cluj.

Testul votului, lovitură în plex pentru PNL Cluj

Dacă înainte de votul de sâmbătă, Alin Tișe, șeful CJ Cluj, era considerat printre favoriți la o funcție de prim-vicepreședinte, situația s-a schimbat dramatic în urma negocierilor purtate între „cooperativele” din partid. Pe măsură ce trecea timpul, Alin Tișe nu ținea pasul cu plutonul. Un lider de filială și membru în noua echipă a și glumit: „Cineva a vândut Ardealul”.

Clasamentul final a stabilit următoarea ordine: Cătălin Predoiu – 800 de voturi, Adrian Veștea – 694 de voturi, Ciprian Ciucu – 584 de voturi, Nicoleta Pauliuc – 570 de voturi, Valeriu Iftime – 349 de voturi, Alin Tișe – 418 voturi, Florin Roman – 364 voturi și Mircea Minea – 94 de voturi. Practic, trei dintre cei patru noi prim-vicepreședinți sunt persoane considerate drept apropiate de Ilie Bolojan, adică Predoiu, Veștea și Ciucu. În schimb, Nicoleta Pauliuc a fost susținută de altă facțiune din partid.

Marea surpriză rămâne însă ratarea funcției de Tișe, în condițiile în care regiunea care l-a susținut din start era de departe cea mai puternică. Iar nu doar Tișe a pierdut competiția, ci și Daniel Buda, învins în cursa pentru șefia Comisiei de arbitraj de Ciprian Dobre (PNL Mureș). Practic, Clujul nu va mai avea om în Biroul Executiv, după ce amândouă persoanele susținute au ratat testul electoral.

Noul secretar general a fost și el pe jumătate oficializat, în condițiile în care Ilie Bolojan l-a anunțat pe Dan Motreanu, dar acesta trebuie să treacă și printr-un vot, care va fi fără emoții, în viitorul Birou Politic Național.