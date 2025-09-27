Proiectul intitulat „Consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu – Lot 1 – Troițe” a fost aprobat cu voturile PNL, PSD și AUR, în timp ce USR și FDGR s-au opus.

Lipsa transparenței în fundamentarea costurilor pentru troițele din Brașov

Consilierul USR Cențiu Radu Adrian a semnalat mai multe nereguli în documentația proiectului din Brașov.

Devizele tehnice erau incomplete și confuze, unele având ca beneficiar Parohia Evanghelică Sibiu, iar altele Primăria Brașov. Unele troițe nu aveau nici măcar adresă specificată.

„Eroare materială, deja corectată. Restul sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă”, a replicat primarul din Brașov, George Scripcaru.

Cum justifică autoritățile 270.000 euro pentru restaurarea unei troițe în Brașov

Radu Cențiu, inginer de industrie a lemnului, a contestat vehement sumele propuse în ședința Consiliului Local Brașov.

„O troiță din beton și lemn nu are cum să coste 25-27.000 de euro pe metru pătrat. Doar patru sunt degradate, restul arată bine. Prețurile nu au nicio fundamentare”, a spus USR-istul.

În replică, primarul din Brașov a argumentat că, fiind vorba de monumente istorice, costurile includ consultanță, avize și expertiză.

„Nu e vorba doar de lemn, ci de restaurare complexă – piatră, pictură, artă murală. Fiecare intervenție cere supraveghere arheologică și specialiști plătiți la nivelul muncii lor”, a adăugat și Bianca Surdilă, de la Serviciul Elaborare și Implementare Proiecte.

Tensiuni în timpul dezbaterilor din Brașov, proiectul a trecut

Consilierul USR Alexandru Gheorghe a reclamat că nu i s-a permis să ia cuvântul în repetate rânduri, fiind întrerupt de președinta ședinței din Brașov, Alexandra Crivineanu (PSD).

Acest fapt a generat acuzații de limitare a libertății de exprimare și a dezbaterii publice.

În ciuda controverselor, proiectul a fost aprobat. Primarul din Brașov a susținut că se vor obține fonduri europene nerambursabile pentru implementarea acestuia.

