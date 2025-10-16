Potrivit unei anchete Newsweek România, mai mulți consilieri superiori din cadrul instituției beneficiază de pensii speciale provenite din structurile de forță ale statului – SRI, MApN sau SPP – și, în același timp, primesc salarii consistente de la SGG, fără ca acest cumul să fie sancționat.

Aceasta se întâmplă în condițiile în care, pe site-ul SGG, se află un proiect de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, care stipulează clar că „beneficiarii pensiei de serviciu nu pot cumula pensia cu venituri dintr-o activitate profesională, indiferent de valoarea acestora”.

Printre cei identificați se numără:

Valentin Ghioda , cu o pensie anuală de 96.000 de lei de la Unitatea Militară 0994 București (casa de pensii a SRI) și un salariu de 82.597 de lei de la SGG. Potrivit declarației de avere din 2024, deține două apartamente în București, o casă de vacanță, terenuri agricole și intravilane, trei autoturisme și conturi bancare consistente, dar și datorii la bănci. Soția sa este secretarul general al Politehnicii București.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat recent că se caută o soluție constituțională pentru a elimina cumulul pensiei cu salariul, practică de care ar beneficia aproximativ 10.000 de angajați de stat.

Un proiect de lege în acest sens a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Muncii în vara acestui an, însă a fost ulterior eliminat din pachetul al doilea de măsuri fiscale.

