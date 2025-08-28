Interdicția privind cumulul pensie – salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”

Probleme în educație și sănătate

În cadrul unei intervenții televizate la Antena 3, Ilie Bolojan a clarificat legat de interdicția cumulul pensie – salariu de stat: „Nu s-a renunţat la ea, ci a fost amânată până pe la jumătatea lunii septembrie, pentru că dacă se impune să faci o reducere, e normal să plece cel care are o sursă de venit şi să nu plece cineva care nu are decât această sursă de venit. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două să identificăm problemele”.

Premierul a subliniat că implementarea imediată a acestei măsuri ar putea crea dificultăți în anumite sectoare. În special, în învățământ și sănătate, în zonele rurale și în orașele mici, există o dependență de profesori și medici pensionari.

„În această situaţie, dacă ar fi aprobat, să spunem, fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă şi, practic, cei care lucrează astăzi din poziţia de pensionari în învăţământ nu ar fi putut lucra.”, a spus primul-ministru.

De exemplu, sindicaliștii din Educație avertizau că școlile ar putea rămâne fără 6.000 de profesori, dacă se aplică interdicția de cumul pensie – salariu în Educație.

„Şi atunci, cel puţin pentru aceste două zone (educaţia şi sănătatea – n.r.) trebuie să calculezi efectele în aşa fel încât atunci când adopţi o măsură, să nu vrei să faci un bine sau un lucru de echitate sau nişte economii şi rişti să creezi probleme în alte sisteme.”

Analiza efectelor și a aspectelor constituționale

Guvernul lucrează acum la o analiză detaliată a efectelor potențiale ale acestei măsuri. Se iau în considerare și aspectele constituționale, având în vedere deciziile anterioare ale Curții Constituționale.

„Lucrăm la analiza acestui lucru, analizăm aspectele care ţin de constituţionalitate, pentru că, din nou, e o problemă şi aici cu decizii ale Curţii Constituţionale, în aşa fel încât, în luna septembrie, să putem veni sau în pachetul următor sau cu o altă măsură directă, ordonanţă, propunere, pentru a rezolva şi această situaţie”, a declarat premierul, conform News.

Ilie Bolojan a subliniat importanța echității în abordarea acestei probleme, afirmând că obiectivul este să se găsească o soluție corectă care să nu afecteze negativ sectoarele vitale.

„Aşa cum am spus, nu e o problemă să sune popular, ci e o problemă pur şi simplu de echitate”, a explicat premierul.

Guvernul își propune să prezinte o nouă propunere în septembrie, care să trateze problema cumulului pensie-salariu de la stat, ținând cont de nevoile specifice ale sectoarelor educației și sănătății.

Premierul a vorbit și despre situația economică a României și responsabilitatea cetățenilor, dar și despre pensiile speciale ale magistraților. Primul-ministru a subliniat că nu există „soluții magice” pentru problemele țării.

