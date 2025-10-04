Mesaj Ro-Alert în Constanța: mașini cu tot cu pasageri, blocate pe străzi, din cauza ploilor torențiale | VIDEO

Cod portocaliu și mesaj Ro-Alert pentru Constanța și Tulcea

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic pentru județele Constanța și Tulcea, valabil de vineri seară, 3 octombrie, de la ora 23:20 până la ora 00:30.

A fost transmis și un mesaj Ro-Alert către populație, prin care oamenii erau sfătuiți să nu iasă din locuințe. Mulți șoferi au fost însă prinși în trafic chiar în momentul în care furtuna s-a dezlănțuit.

Conform autorităților, aversele au atins 25–35 litri pe metru pătrat, fiind însoțite de descărcări electrice frecvente și rafale puternice de vânt.

Mașini luate de apă pe strada Soveja și Ferdinand

Intervențiile pompierilor au început imediat după declanșarea furtunii. Pe strada Soveja, în zona Petrom – City Mall, un autoturism în care se aflau trei persoane a rămas blocat în apă. Pasagerii au sunat la 112, iar echipajele ISU Dobrogea au reușit să-i salveze. Tot pe aceeași stradă, alte trei mașini blocate au fost scoase de pompieri. Șuvoaiele au fost atât de puternice, încât unii șoferi și-au pierdut plăcuțele de înmatriculare.

Pe bulevardul Ferdinand, traficul a fost aproape paralizat. Autoturismele s-au oprit în mijlocul apei, iar unele au fost avariate după ce apa a pătruns în interior. Unii șoferi au fost nevoiți să apeleze la platforme de tractare pentru a-și scoate mașinile din apă.

Inundații în case și curți

Pompierii au intervenit și la mai multe adrese din oraș unde apa a intrat în locuințe și subsoluri. Printre străzile afectate se numără Mioriței, Lacului, Recoltei, Mihai Viteazul și Făgetului.

În cartierul Palazu Mare, un subsol de pe strada Recoltei a fost inundat complet. Probleme au fost și pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde circulația s-a desfășurat cu dificultate, iar mai mulți șoferi au preferat să tragă pe dreapta.

Copac prăbușit peste o casă și cabluri rupte de vânt

Furtuna a provocat și pagube materiale. Pe strada Theodor Burada nr. 23, un copac a căzut peste o casă. La fața locului au ajuns pompierii cu o autospecială de stingere și o echipă de la Primăria Constanța.

Echipele ENEL și Primăriei au intervenit în mai multe cartiere după ce vântul a rupt cabluri electrice care scoteau scântei în apropierea copacilor.

Situație gravă și în județ: Medgidia, Cernavodă și Poarta Albă sub ape

Fenomenele meteo violente au afectat și localitățile din județ. La Medgidia, un autoturism a rămas blocat sub un pod, iar pompierii au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă. Angajații RAJA au fost chemați să rezolve refulari ale canalizării în mai multe locuințe, iar vântul a smuls tablă de pe acoperișuri.

La Cernavodă, o curte de pe strada Prundului a fost inundată, iar pompierii au intervenit și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un punct de transformare electrică.

În localitatea Poarta Albă, pompierii au scos apa din subsolul unei case de pe strada Grădinilor.

Conform autorităților, cele mai mari probleme au fost raportate în Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Corbu, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Saraiu, Grădina și Vulturu, iar în județul Tulcea – Casimcea și Beidaud.