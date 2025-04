Motivul demisiei

„Nu mai pot reprezenta un regim care a suprimat drepturi, a sărăcit o națiune, a generat o corupție fenomenală și desfășoară un sabotaj continuu la adresa Uniunii Europene jucându-și cărțile la vedere cu regimul criminal condus de Putin”, a scris Christescu în postarea sa pe Facebook.

Christescu menționează că refuză să mai gireze regimul condus de Viktor Orban, pe care îl acuză de susținerea deschisă a regimului lui Putin.

Experiența ca consul onorific

Adrian Christescu a fost numit consul onorific al Ungariei la Iași pe 16 martie 2006. El descrie experiența sa în această funcție: „Faptul că uneori am putut contribui la un proiect, am ajutat niște oameni aflați la ananghie departe de casă, am derulat activități culturale și prin efortul propriu am sprijinit aducerea unor investitori în comunitatea mea au fost totuși niște satisfacții pentru care a meritat să-mi înfrânez nemulțumirea și dezgustul pentru performanțele unui guvern pe care de facto îl reprezentam”.

Christescu critică dur regimul lui Viktor Orban, descriindu-l ca fiind iliberal și autoritar. El afirmă: „Viktor Orban este un populist care nu joacă cinstit deși acum 36 de ani a intrat în politică de parte bună a istoriei. Sentimentul puterii absolute dobândite pe parcurs l-a schimbat”.

