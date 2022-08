UPDATE ora 12:57: Autoritățile au deschis un dosar penal pentru comercializare de produse alimentare alterate. 43 de persoane au fost duse la audieri, au anunțat reprezentanții Poliției din Constanța, într-un comunicat.

De asemenea, cele 6 tone de alimente (pește și carne) confiscate vor fi distruse.

***

Acțiunea a început sâmbătă la ora 17.00, însă, inițial, inspectorii au fost împiedicați de angajații localurilor să facă verificări. Așa că a fost cerut sprijinul polițiștilor, iar controlul a continuat cu sprijinul mascaților.

„Există un spațiu de depozitare la care nu am reușit să avem acces până când am solicitat sprijinul organelor de cercetare penală. S-a obținut mandat de percheziție, am desfășurat o acțiune amplă începută undeva ieri la prânz și s-a terminat azi la 7 dimineața. Au fost depistate tone de carne expirată și condimente. Zona vizată de noi inculdea mai multe depozite, inclusiv subterane”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC, la Digi24.

Imagini de la acțiune au fost postate pe Tik Tok de șeful ANPC. În filmare se observă mizeria dintr-un depozit, dar și produse expirate.

@horiaconstantinescuanpc Angajatii, baricadati inauntru, au luat-o la fuga, incercand sa scape de control. Cand am intrat, am inteles de ce! DEZASTRU! ♬ original sound – Horia Constantinescu

„Carnea era expirată când a fost achiziționată”

Vizat de acțiunea autorităților a fost un operator economic din Costinești care avea mai multe puncte de lucru. „Era ca în favelele din America de Sud, intram dintr-o încăpere în alta, unde nu mai conteneau surprizele”, a spus șeful ANPC.

El a precizat că au fost găsite „cantități de multe materii prime în afara termenului de durabilitate minimală, asta înemânând câțiva ani”.

Dacă la mirodenii vorbim de trei, patru ani şi la produsele din carne putem vorbi de 2-3 ani de când ieşiseră în afara termenului de consum. Horia Constantinescu, președintele ANPC:

Șeful ANPC a mai spus că nu au fost date sancțiuni, deoarece ancheta a fost preluată de poliție, fiind deschis un dosar penal.

„Lucrurile nu mai pot îmbrăca la acest moment o formă contravențională a abaterii. Acolo e în pericol sănătatea publică”, a mai spus Horia Constantinescu.

