Inspectorii au auzit mașina înainte să o vadă

Potrivit unui interviu acordat publicației Motor de inspectorul-șef Stig Olav Saur, de la Administrația Națională a Drumurilor, Volkswagenul Passat a fost oprit după ce inspectorii au observat că toba de eșapamet era legată de plafonul mașinii.

Controlorii din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor Publice efectuau verificări de rutină în regiunea Namdalen când atenția le-a fost atrasă de un zgomot asurzitor care venea din depărtare. Poluarea fonică era atât de mare încât inspectorul-șef Stig Olav Saur a decis să folosească binoclul pentru a identifica sursa problemei înainte ca vehiculul să ajungă în dreptul filtrului.

„Se auzea foarte mult zgomot. Făcea un zgomot îngrozitor. Prin binoclu am observat, de asemenea, că pe plafon se afla ceva ciudat”, povestește inspectorul-șef Stig Olav Saur.

Când au oprit mașina, inspectorii au descoperit că sistemul complet de eșapament fusese demontat de sub autoturism și fixat pe plafon.

Mașina a primit interdicție de circulație

În autoturism se aflau mai mulți tineri cu vârste între 18 și 20 de ani. Autoritățile au decis că vehiculul nu mai poate circula în acea stare.

Șoferul a primit interdicție de circulație, ceea ce înseamnă că nu și-a putut continua drumul până când sistemul de evacuare nu a fost montat din nou în poziția corectă.

Inspectorii au analizat inclusiv posibilitatea de a sesiza poliția.

„Am luat în considerare și posibilitatea de a-l denunța pe șofer la poliție. În opinia noastră, acest caz se află la limita unui denunț, dar am decis să nu procedăm astfel”, a declarat Stig Olav Saur.

Nu au primit o explicație

Autoritățile au încercat să afle de ce tinerii au ales să transporte sistemul de evacuare pe plafonul mașinii.

„Nu am primit niciodată o explicație în acest sens”, spune Stig Olav Saur.

Totuși, tinerii au demonstrat că se pricep la mecanică. Ei au ridicat rapid mașina pe cric și într-un timp record, sistemul de evacuare a fost dat jos de pe plafon și reinstalat în poziția sa corectă, sub podeaua mașinii, chiar în locul în care fuseseră opriți.

Abia după această intervenție au primit permisiunea de a-și continua călătoria.

De ce este periculos să circuli fără sistem de evacuare

Inspectorul-șef avertizează că o mașină poate funcționa fără sistemul de evacuare montat, însă riscurile sunt serioase.

„Este posibil să conduci. Dar se produce foarte mult zgomot, iar gazele de eșapament pot pătrunde în habitaclu. Este periculos. Vedem multe lucruri ciudate la controalele noastre de pe șosele, dar am fost foarte surprinși de acest lucru. Este înfricoșător și, de aceea, ne-am gândit să depunem o plângere la poliție.”, a precizat inspectorul norvegian.

După incident, șoferului i s-a cerut să prezinte mașina într-un service autorizat pentru a se verifica dacă a fost montat corect sistemul de evacuare.

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