Copii luați de mână și duși de soldați

Potrivit publicației The New Arab, incidentul a avut loc luni, la Hebron, și a fost făcut public de grupul de activiști International Solidarity Movement (ISM). În filmările difuzate de Al Jazeera se văd doi băieți mici, ținându-se de mână și speriați, în timp ce sunt înconjurați de militari înarmați.

Israeli soldiers were filmed detaining two Palestinian children in Hebron, in the occupied West Bank, while demanding to know their fathers whereabouts.



When a passerby intervened and urged their release because of their young age, a soldier replied, “I dont care”. pic.twitter.com/7SW0gch5X2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2025

Un trecător încearcă să intervină și le spune soldaților: „Sunt copii!”. Replica unuia dintre militari a fost rece: „Nu-mi pasă”.

Când un alt bărbat atrage atenția că nu e vorba de dreptate sau nedreptate, ci de niște copii, un soldat le cere celor care filmau să plece.

September 29 - #hebron #alkhalil - the #IOF detained two Palestinian children, accusing them of being spies. When passers by questioned why such young children were detained, the army told the to stop filming.#Palestine #FreePalestine — ISM Palestine (@ISMPalestine) September 30, 2025

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„Armata israeliană a reținut doi copii palestinieni, acuzându-i că sunt spioni. Când trecătorii au întrebat de ce sunt luați niște copii atât de mici, militarii le-au spus să înceteze să filmeze”, a transmis ISM pe rețelele sociale.

Copiii palestinieni, supuși la abuz fizic, tortură și izolare

Mai multe organizații pentru drepturile omului, inclusiv Save the Children și Defense for Children International – Palestine (DCIP), au documentat ani la rând abuzurile împotriva minorilor palestinieni arestați de Israel.

Potrivit rapoartelor, copiii sunt adesea supuși la „abuz fizic, tortură, izolare și tratamente degradante” în timpul reținerii și interogatoriilor. Mulți dintre ei sunt judecați în tribunale militare, și nu în instanțe civile.

Cisiordania, îngropată în teroare

Tot luni, armata israeliană a lansat un val de raiduri în mai multe zone din Cisiordania. În satul Kafr Sur, din apropiere de Tulkarem, șapte palestinieni au fost reținuți, iar zeci de locuințe au fost percheziționate, a declarat pentru Anadolu șeful consiliului local.

Acțiuni similare au avut loc și în Nablus, Qalqilya și în tabăra de refugiați Am’ari din Ramallah. Operațiunile militare au venit la câteva ore după ce un soldat israelian a fost ucis de un șofer palestinian de camion, în apropiere de așezarea Kedumim.

Escaladarea violențelor după 7 octombrie 2023

De la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, armata israeliană și coloniștii evrei au intensificat acțiunile împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Conform Ministerului Sănătății din Palestina, de atunci, peste 1.000 de palestinieni au fost uciși și alți 10.000 răniți. Mii de familii au fost forțate să își părăsească locuințele, iar demolările de case palestiniene s-au înmulțit. Guvernul israelian de extremă dreapta a accelerat și procesul de construire a coloniilor ilegale. Luna trecută, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a aprobat construcția proiectului E1 în estul Ierusalimului, un pas care ar bloca definitiv posibilitatea creării unui stat palestinian viabil.

În iulie 2025, Curtea Internațională de Justiție a decis că prezența Israelului în Cisiordania este „ilegală conform dreptului internațional” și a cerut demolarea coloniilor și retragerea forțelor israeliene din teritoriu în termen de șase luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE