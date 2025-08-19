Cazul a două tinere românce care au fost exploatate sexual

Ziarul The Sun a aflat cum atrag traficanții români victime din ce în ce mai tinere în Regatul Unit, înainte de a le livra clienților „ca pachetele de mâncare” prin intermediul unor „comenzi” online grotești. Operând în spatele zidurilor unor case cu aspect obișnuit, fete de doar 12 ani sunt forțate să întrețină relații sexuale cu până la 20 de bărbați pe zi.

Publicația britanică a relatat cazul unor tinere românce, cărora le-au spus Mara și Samara (pseudonime folosite pentru a le proteja identitatea sa n.r.), care au fost exploatate sexual în această țară.

Pentru adolescenta îndrăgostită Mara, promisiunea unei noi vieți interesante în Marea Britanie alături de tânărul fermecător de care se îndrăgostise online era un vis devenit realitate. Însă, acest lucru aproape a ucis-o. A fost violată în mod repetat de străini și bătută brutal cu o perdea după ce iubitul ei s-a dovedit a fi traficant de sex.

Noapte de noapte, Mara, pe atunci în vârstă de 19 ani, era transportată dintr-un oraș în altul pentru a fi abuzată sexual. În acest timp, partenerul ei ducea o viață luxoasă din banii pe care îi câștiga pe urmele ei. În plus, a amenințat-o pe tânără că o va ucide dacă va îndrăzni să fugă înapoi în România,

„A fost un coșmar pentru mine. Mă rugam mereu la fiecare casă în care mergeam: «Doamne, dacă intru, cine știe cum voi ieși». Odată, (traficantul meu n.r.) m-a bătut cu o țeavă de metal luată de la o perdea. Mi-au spus că dacă mă întorc în România, mă vor omorî.”, a precizat Mara, pentru The Sun.

Fetele nu puteau ieși singure din locuință. Este și cazul Samarei, care nu a avut acces la bani, nici la pașaport și nu a avut cum să-și contacteze familia din România.

„Îmi amintesc de prima seară când eram pe stradă, am fost bătută atât de rău pentru că nu voiam să mă urc în mașina nimănui. Nu a fost doar groază, ci mai mult decât groază”, a precizat aceasta.

Calvarul prin care a trecut Mara sau Samara este departe de a fi unul rar în Marea Britanie, unde numărul victimelor sclaviei moderne este la un nivel record, potrivit sursei citate. Cele două tinere au vorbit cu jurnaliștii britanici prin intermediul organizației caritabile anti-sclavie International Justice Mission UK. Până în prezent, organizația a sprijinit 87 de supraviețuitoare romance ale traficului de persoane în Marea Britanie.

Prețuri „premium” pentru minori

Deși Marea Britanie a fost mult timp o destinație majoră pentru bandele de traficanți din România, experții atrag atenția că vârsta victimelor pe care le întâlnesc este un motiv din ce în ce mai alarmant.

„Cu cât persoana este mai tânără, cu atât onorariul care poate fi perceput clientului este mai mare”, a precizat Marcus Johnstone, avocat specializat în infracțiuni sexuale pentru firma de avocați PCD Solicitors, cu sediul în Cheshire.

Vândute la un preț premium drept „carne proaspătă”, unele victime sunt traficate atât de tinere încât nu își mai amintesc vârsta, așa că în momentul în care sunt salvate, vârstele le sunt estimate de către stomatologi după analiza dinților.

În mediul offline, bandele mafiote românești – care se numără printre rețelele de traficanți care generează profituri anuale de peste 100.000 de lire sterline per victimă – cutreieră fără rușine străzile din Marea Britanie.

„Astfel de grupări mafiote nu sunt deloc îngrijorate de poliție”, adaugă Marcus.

Departe de a se bucura de priveliștile orașelor între care sunt traficate, femeile și fetele sunt îndrumate în case și violate, în mod repetat, pentru a „rambursa” presupuse datorii.

Raziile făcute de polițiștii din Leicestershire și Northumberland au arătat că până la 86% dintre femeile care lucrează în unele bordeluri britanice sunt din România.

În mod îngrozitor, cifrele oficiale arată că aproximativ jumătate din victimele traficului de persoane din România sunt copii. Dintre cei exploatați sexual, peste 90% sunt fete.

Cum își aleg traficanții victimele

Bandele de traficanți vizează în mod deliberat copiii din familii disfuncționale sau zone defavorizate, profitând de visele lor de a urma o „viață mai bună”. În unele cazuri tragice, părinții români săraci își predau chiar propriii copii traficanților de sex, „minorii” atrăgând plăți mai mari din partea clienților britanici.

„Observăm o creștere alarmantă a numărului de fete și femei din România traficate în Regatul Unit pentru a fi exploatate sexual – adesea, sub iluzia unei vieți mai bune”, a precizat expertul juridic Adam Jones pentru sursa citată.

Odată ajunse în Marea Britanie, fetele sunt prinse în lumea întunecată a traficului de persoane – care generează aproape 180 de miliarde de lire sterline la nivel global pentru autorii săi.

Pentru multe sclave sexuale, exploatarea lor începe cu apariția „iubirii”. Doar că așa-numiții „băieți îndrăgostiți” – adesea bărbați mai în vârstă – păcălesc fetele făcându-le să creadă că îi iubesc. Pândind în afara școlilor românești – și pe rețelele de socializare și platformele de jocuri – aceștia le spun fetelor că sunt „frumoase” și „inteligente” într-o încercare josnică de a le recruta ca lucrătoare sexuale.

Oferind victimei afecțiune și cadouri, traficantul pare a fi partenerul perfect. Dar, în realitate, a prins-o pe fata îndrăgostită într-o dinamică toxică și manipulatoare.

Unii traficanți, precum cel al Marei, își invită victimele în Regatul Unit pentru a locui cu ei. Alții fac promisiuni false de muncă.

Pentru a se asigura că fetele le respectă ordinele, traficanții le amenință cu violență fizică extremă sau cu deportarea, avertizându-le: „Dacă vă prinde poliția, veți avea probleme”. De asemenea, ei profită de teama fetelor de a-și face de rușine familiile.

Persoane condamnate pentru trafic de persoane și proxenetism

În septembrie 2024, o bandă de crimă organizată a fost condamnată la mai mult de 16 ani de închisoare după ce a traficat o femeie din România în Marea Britanie, cu promisiunea unui loc de muncă bine plătit în domeniul curățeniei. Odată ajunsă în Regatul Unit, femeia a fost ținută într-un apartament din Oldham, Manchester, și i s-a spus că trebuie să „ramburseze” o datorie uriașă de 6.000 de euro pentru cazare prin intermediul prostituției.

A fost forțată să facă sex cu mai mulți bărbați în fiecare noapte, în timp ce răpitorii ei profitau de situația ei. Banda a împărțit între ei plățile online de la bărbați – aproximativ 1.000 de lire sterline pe noapte. Au deghizat tranzacțiile cu bancnote precum „FAMILIE” și „CADOU”, a declarat poliția, potrivit sursei citate

La începutul acestui an, o instanță a aflat cum 14 femei din România, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au fost traficate în South Yorkshire, Norfolk și Londra pentru a lucra în comerțul sexual.

Victimele au fost promovate online, apoi duse la locațiile clienților lor. La fel ca în cazul comenzii de mâncare la pachet, acum este posibil să comanzi, prin internet, femei, fete și copii pentru abuz sexual.

Printre membrii „periculoși” ai bandelor din spatele situației dificile a femeilor s-au numărat Valentin Badica, în vârstă de 39 de ani, Cristian Damaschin, în vârstă de 35 de ani, și Ionica Badica, în vârstă de 34 de ani, cetățeni români rezidenți în Newcastle. În ciuda crimelor lor șocante, cei trei au fost condamnați la mai puțin de trei ani de închisoare fiecare. Alți patru membri ai bandei au avut pedepse cu suspendare.

