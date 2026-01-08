Detalii șocante dezvăluite de anchetă

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) consideră acest incident drept „simbolul eșecului ANP și preludiul celui mai întunecat scandal care anunță prăbușirea morală a Poliției Penitenciare”, conform unui comunicat emis la începutul acestui an.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, cei doi polițiști de penitenciare ar fi obligat tinerii încarcerați să întrețină relații intime între ei, sub supravegherea lor. Cei care refuzau erau dezbrăcați și bătuți la pielea goală. În schimbul supunerii, victimele primeau chiștoace de țigări.

Cazul a fost ținut ascuns timp de 12 zile și a ieșit la lumină abia în urma unui control al Corpului de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Ancheta a inclus vizionarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere și audieri ale zecilor de persoane din cadrul centrului. Conform unor surse citate de Gândul, cei doi subofițeri ar fi condus victimele în birouri nesupravegheate video pentru a comite faptele de care sunt acuzați.

Incidentul a declanșat un val de indignare în rândul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Ce s-a întâmplat acolo depășește orice limită umană, morală și profesională. Este un episod pe care niciun polițist de penitenciare nu l-ar fi considerat posibil, iar faptul că a fost ascuns intenționat timp de 12 zile arată cât de adâncă este degradarea conducerii C.E. Buziaș”, a explicat FSANP, într-un comunicat de presă.

Deși acuzațiile sunt extrem de grave, anchetatorii nu au găsit suficiente probe pentru a emite ordonanțe de reținere. Cei doi polițiști au fost transferați la o altă unitate penitenciară. În plus, șefa Sectorului Operativ a fost mutată la Penitenciarul Arad, iar directoarea Centrului Educativ Buziaș, Georgeta Dumitrașcă, și-a prezentat demisia la cererea ministrului justiției, Radu Marinescu. Se așteaptă ca aceasta să revină la Penitenciarul Iași, pe o funcție anterioară.

FSANP: „Mușamalizarea a devenit o normalitate”

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a adresat scrisori deschise către ministrul justiției, Radu Marinescu, și directorul general al ANP, Bogdan Burcu, în care a catalogat evenimentele de la Buziaș drept „cel mai funest eveniment negativ petrecut într-un penitenciar”.

„C.E. Buziaș este proba clară că în Poliția Penitenciară funcționează un sistem de complicități, în care raportarea realității a devenit opțională, iar mușamalizarea a devenit o normalitate”, a mai transmis FSANP.

Sindicaliștii din Penitenciare au cerut măsuri urgente: „E suficient, domnule ministru, domnule director general! Ori îi zguduiți acum, ori ne lăsați să ne prăbușim? Dar nu uitați, sunt ofițeri și agenți care încă își fac treaba”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE