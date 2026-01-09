Fiu al unui fost agent CIA, Aldrich Hazen Ames a fost angajat în cadrul celei mai cunoscute agenții americane de informații în 1962, la vârsta de 21 de ani. A promovat treptat, fiind numit, la reîntoarcerea din Mexic, în 1983, șef al Diviziei de Contraspionaj pentru Departamentul Europa de Est – URSS.

O cârtiță valoroasă pentru inamic

Din aprilie 1985, cu un an înainte de a fi staționat la Roma (Italia) pentru o perioadă de trei ani, a contactat Ambasada URSS la Washington și a început să colaboreze cu KGB. După destrămarea Uniunii Sovietice, în decembrie 1991, a transmis informații către SVR, serviciul de informații externe al Rusiei.

După revenirea de la Roma, în 1989, și până la destrămarea Uniunii Sovietice, a deținut diverse posturi de conducere, precum cel de șef al Secției Europa de Vest din Divizia Uniunea Sovietică/Europa de Est a Direcției de Operațiuni a CIA, șef al Secției Cehoslovacia, membru al grupului însărcinat cu analiza URSS la Centrul de Contrainformații al CIA, apoi șef al Grupului Operativ responsabil de KGB din septembrie și până în noiembrie 1991. Din decembrie 1991 și până la arestarea sa, în 1994, Ames a activat în cadrul Centrului Antidrog al CIA.

Indicii care au fost trecute cu vederea

Dacă ar fi fost mai atenți, colegii săi ar fi trebuit să detecteze anumite indicii legate de predispoziția sa de a deveni o „cârtiță” a sovieticilor/rușilor. După staționarea la Ciudad de Mexico, în perioada 1981 – 1983, Aldrich H. Ames a divorțat de prima sa soție, Nancy Segebarth (de asemenea angajată a CIA), și s-a căsătorit cu Maria del Rosario Casas Dupuy, o academiciană care a lucrat la începutul anilor 80 ca atașat cultural la Ambasada Columbiei din Mexic și a început să colaboreze cu CIA. Ames a acumulat pe atunci datorii la jocuri de noroc și s-a afundat în alcool. Cu toate acestea, nu a fost supus niciunei anchete de securitate.

În aprilie 1985 a contactat reprezentanți ai KGB trimiși la Washington ca personal diplomatic. Se spune că a fost recrutat de Viktor Cerkasin și a ținut legătura cu Serghei Ciuvahin. În schimbul a 50.000 de dolari, a deconspirat inițial trei agenți dubli infiltrați de CIA în KGB. Ames susținea că a început atunci un „joc de escrocherie” de care nu a mai putut scăpa după ce a depășit limita. Informațiile pe care le-a transmis ulterior au dus la cel puțin zece morți și la distrugerea a numeroase operațiuni.

Motivat de bani și jocul complotului

Întrebat de ce și-a trădat țara și și-a expus colegii la moarte, Ames a răspuns că viața sa de dublu agent l-a obligat să-și separe gândirea în două sfere distincte: „Am tendința să pun aceste lucruri în cutii separate, izolându-mi sentimentele și gândurile”.

Principalul motiv al trădării au fost banii. Ames ar fi primit peste un milion de dolari în numerar și i s-ar fi promis cel puțin alte două milioane de dolari și proprietăți imobiliare în Rusia.

The Washington Post scrie banii nu erau singurul motiv, deoarece Ames a manifestat la un moment dat un soi de mândrie pentru colaborarea sa cu KGB și ulterior SVR. „Celor din fosta Uniune Sovietică și din alte părți care ar fi putut fi afectați de acțiunile mele, le transmit cea mai profundă simpatie, chiar și empatie”, a declarat el cinic.

Mai mult decât atât, Ames a minimalizat pagubele pe care le-a cauzat după ce a intrat în cercul vicios al colaborării cu principalul inamic. „Aceste războaie de spionaj sunt un spectacol secundar care nu a avut niciun impact real asupra intereselor noastre vitale de securitate”, a susținut el.

Condamnat la închisoare pe viață

Odată deconspirat, Aldrich H. Ames a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Acuzată de complicitate, Maria del Rosario Casas Dupuy a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, dar a fost eliberată după patru ani în baza unui înțelegeri de recunoaștere a vinovăției și s-a întors în Columbia împreună cu fiul ei.

