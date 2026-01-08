„Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință. În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins.

Animalele simt frigul la fel de aspru ca noi. Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger”, a transmis IGSU pe pagina de Facebook.

Șoferii sunt sfătuiți să conducă prudent, să păstreze distanța față de alte vehicule și să se asigure că mașina este echipată pentru condiții de iarnă.

„Pentru șoferi, gerul poate aduce drumuri alunecoase. Este recomandat să plecați la drum doar dacă este necesar, să circulați cu viteză redusă, să păstrați distanța față de celelalte vehicule și să vă asigurați că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă”, conform IGSU.

Mai multe județe din țară sunt, începând de astăzi, sub coduri portocalii și galbene de zăpadă viscolită, ninsoare și ger, iar temperaturile vor scădea simțitor, a anunțat, joi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).



