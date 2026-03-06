Suferința copiilor care s-au născut şi au crescut în era tehnologiei

Psihologul Alina Robu a precizat, joi seară, la Medika Tv, că foarte mulți părinți vin la specialiști pentru că nu știu cum să gestioneze această situație. Numeroşi copii care s-au născut şi au crescut în era tehnologiei suferă atunci când nu mai au acces la gadgeturi.

„E plin în cabinetele noastre de părinţi disperaţi care nu ştiu cum să mai gestioneze situaţia. Pentru că dacă iau copilului telefonul înnebuneşte, efectiv înnebuneşte şi sunt crize de isterie şi nu se mai înţeleg cu el şi atunci e ca un dependent real. Aşa funcţionează. Sunt dependenţe tehnologice reale, nu mai e o poveste. Sunt realităţi din cabinet. Şi vin cu copiii în felul ăsta şi e foarte dificil procesul”, a afirmat Alina Robu, cofondatoarea Institutului BrainMap, conform News.ro

Aceasta a explicat că un creier poate fi „reînvăţat” şi ”remodelat” să creeze alte reţele neuronale care să îi scoată pe copii şi pe tineri din această situaţie.

„Antrenarea creierului înseamnă multe ore de terapie, înseamnă şedinţe multe, înseamnă luni în şir în care trebuie să facem alte trasee neuronale. Deseori este necesar să facem alte sinapse, alte drumuri neuronale, alte reţele sănătoase, bune, în care copilul să se poată regla. Deci e o reînvăţare şi o remodelare a creierului care implică antrenamente cerebrale care se fac cu multe tehnologii medicale, precizez de fiecare dată, pentru că e foarte important pentru oameni să ia deciziile asumaţi şi informaţi”, a precizat ea.

Creierul copilului poate fi adus la normalitate prin antrenamente, fără medicamente.

„Şi pentru fiecare este un traseu personalizat, pentru că niciodată ce facem pentru un copil de 14 ani care este dependent de tehnologie sau de telefon în general, de ecrane, nu o să facem la fel pentru un alt copil de vârsta sa, pentru că fiecare are o altă hartă, este absolut unică harta fiecăruia şi ca atare şi tratamentul ce este făcut. Tratament înseamnă antrenament cerebral, fără pastilă, fără nimic, ţin să se înţeleagă asta”, a adăugat Alina Robu.

Dependenţa de scrolling comparată cu cea a jocurilor de noroc

Psihoterapeutul Alina Robu compară dependenţa pe care activitatea de scrolling o dă cu cea a jocurilor de noroc. În momentul în care o persoană dă scroll pe telefon, atenţia sa se mută, în unele cazuri, de zeci de ori.

„Asta înseamnă că, structural, creierul îşi schimbă reţelele, pentru că el se antrenează în direcţia asta. Se antrenează spre a nu mai avea o atenţie focusată. Ce se întâmplă la nivelul cortexului prefrontal? Dacă atenţia începe să fie fragmentată – pentru că acolo cortexul prefrontal în creierul nostru este, hai să zicem, directorul general, el e cel care ne ajută să luăm deciziile, să fim atenţi la ce se întâmplă în jurul nostru, să putem să decidem ce avem de făcut în orice circumstanţă prin care trecem – în momentul în care el nu mai poate să facă asta, atunci apar tot felul de probleme, căci scrolling-ul, ca atare, devine un fel de păcănele. Dacă stăm să analizăm ce se petrece în creierul nostru în momentul în care scrollăm, fix asta se întâmplă. E ca şi cum am juca la păcănele continuu. Ca şi cum am fi dependenţi de o acţiune pe care o facem continuu”, a afirmat Alina Robu, la Medika TV.

