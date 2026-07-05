Tabăra „Orășelul Copiilor” Danubius a fost organizată la biserica fortificată din Bărcuț, în județul Brașov, de ONG-ul Ifa – Institut für Auslandsbeziehungen din Stuttgart, în parteneriat cu Biserica Evanghelică A.B. din România.

„Cum arată un oraș condus de copii? La tabăra în limba germană „Orășelul Copiilor” Danubius, organizată la biserica fortificată din Bărcuț (jud. Brașov), aflăm imediat răspunsul. Pentru o săptămână, copii din România, Serbia și Ucraina, cu vârste între 8 și 11 ani, au avut ocazia de a-și administra propriul oraș, cu reguli, roluri și responsabilități reale, dar și cu instituții și reprezentanți aleși prin vot, cu monedă proprie, cu meserii și ateliere unde se produc și se vând bunuri și cu un ziar scris chiar de copii. Totul… în limba germană”, a notat reprezentanța diplomatică.

În cadrul unei vizite oficiale, consulul Wiebke Oeser a vizitat „Orășelul Copiilor”, unde cei mici administrează un oraș în miniatură, cu instituții precum primărie, pompieri, redacție de ziar, ateliere și centru de reciclare.

„În „vizita oficială” prin oraș, doamna consul Wiebke Oeser descoperă o lume în miniatură: primărie, pompieri, redacție de ziar, ateliere și un centru de reciclare care funcționează datorită copiilor. Mulțumim educatorilor din Germania și România, precum și partenerilor de la Ifa – Institut für Auslandsbeziehungen și Evangelische Kirche A.B. in Rumänien pentru această experiență inedită”, a mai scris Ambasada.

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