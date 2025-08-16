„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei”, a transmis Poliția Bistrița-Nădăud.

Echipajele medicale au intervenit, însă din nefericire, copilul nu a putut fi salvat. Testarea cu etilotestul a arătat că șoferul nu consumase alcool.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili exact circumstanțele acestui tragic accident. Sursa News.ro menționează că investigațiile continuă pentru a determina cauzele precise ale incidentului.