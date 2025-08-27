În momentul în care s-a produs impactul, copilul nu era pus în scaun auto, așa cum prevede legea, astfel că minorul a fost aruncat prin parbriz.

Copilul, care nu era asigurat în scaun special, a suferit răni grave în urma impactului. El a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție. Medicii au încercat să îl resusciteze la fața locului, însă, din nefericire, a murit la spital.

O autospecială SMURD, 3 ambulanţe și 2 autospeciale, la accidentul din Bujoreni

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi (…) pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de prim-ajutor, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, DN 7”, anunţă ISU Vâlcea, precizând că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi opt persoane.

Cele șapte persoane implicate în accidentul din Bujoreni au fost evaluate medical la locul cu pricina și transportate la spital pentru îngrijiri, fiind în stare stabilă, conform reprezentanților ISU.

Primele investigații sugerează că accidentul rutier din Vâlcea ar fi fost cauzat de nerespectarea distanței față de autoturismul din față.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

La accidentul din Bujoreni au intervenit forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, precum şi 3 ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

Când trebuie să folosească părinții scaunul auto pentru copii

În urma acestui incident tragic, autoritățile au lansat din nou un apel către părinți și bunici, să folosească scaunele auto speciale pentru copii.

Legea prevede că minorii sub trei ani trebuie să fie asigurați în astfel de scaune auto în momentul în care sunt luați la drum cu mașina.

De asemenea, este bine de știut că cei cu înălțimea sub 135 cm nu au voie să călătorească cu autoturismul pe scaunul din față.

