Copilul, implicat anterior în furturi, era deja monitorizat de serviciile educaționale

Conform parchetului din Pau, elevul ar fi fost implicat anterior în furturi din ghiozdanele colegilor. În urma acestora, copilul a fost dus în sala profesorilor, care servește și ca bucătărie, pentru a fi separat de ceilalți elevi. Acolo, acesta a găsit un cuțit pe care l-a folosit ulterior pentru a amenința personalul școlii și a adresa insulte.

„Directorul școlii a dorit inițial ca elevul, care se afla „în criză”, „să se poată calma într-un loc sigur, departe de toată lumea”, a declarat autoritatea educațională din Bordeaux. Copilul era deja „monitorizat de serviciile academice și sociale de la începutul anului”, a precizat aceeași sursă.

Minorul a recunoscut fapta, dar nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei

În cadrul audierii de la secția de poliție din Pau, minorul a recunoscut că a luat cuțitul „pentru a-l face să nu-l mai certe”, conform procurorului Rodolphe Jarry. Băiatul a lăsat cuțitul din mână în momentul în care directorul a ieșit din încăpere.

În ciuda gravității incidentului, nu au fost formulate acuzații penale, având în vedere vârsta copilului, care este considerat „incapabil de discernământ”. Totuși, reprezentantul școlii a depus o plângere „pentru a crește gradul de conștientizare și a ajuta copilul”, a mai informat procurorul.

Acest caz vine pe fondul unei serii de incidente violente în școlile din Franța. Marți, un profesor dintr-un gimnaziu din Sanary-sur-Mer a fost grav rănit după ce a fost înjunghiat de un elev. Starea sa rămâne critică, potrivit autorităților.

Un adolescentul de 16 ani a fost arestat în februarie 2024, în nordul Franței, după ce cu o zi înainte a lansat, pe o rețea de socializare, amenințări cu moartea la adresa unui profesor, în fața colegilor săi.






