Minorul a fost găsit legat cu un lanț de piciorul mesei

La fața locului, agenții de poliție au descoperit minorul legat de picior cu un lanț prins de piciorul unei mese. Cercetările au relevat că tatăl copilului, în vârstă de 36 de ani, ar fi recurs la acest gest pentru a merge la cumpărături. Autoritățile au luat măsuri prompte.

Un ordin de protecție provizoriu a fost emis împotriva tatălui. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu a fost notificată.

În acest context, polițiștii au deschis un dosar penal. Acuzațiile includ rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Reacția DGASPC Sibiu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu a informat, marţi, că instituţia a fost sesizată, luni, pe numărul unic naţional 119 de incident.

Ţinând cont de situaţia semnalată, conform legislaţiei în domeniu, o echipă alcătuită din reprezentanţii DGASPC Sibiu, cei ai Primăriei Porumbacu de Jos şi ai Postului de Poliţie Porumbacu s-au deplasat la faţa locului în vederea evaluării situaţiei, se arată într-o informare de presă a DGASPC.

Reprezentanții DGASPC Sibiu au decis să găzduiască temporar copilul, împreună cu mama și sora sa, într-un centru pentru victimele violenței.

De asemenea, conform aceleiași surse, pe perioada găzduirii în cadrul centrului, victimele beneficiază de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică), asistenţă medicală, hrană, protecţie împotriva agresorului, reintegrare familială şi comunitară, inserţie sau reinserţie socială.

Tot în Sibiu, un copil a fost martor la agresiunile tatălui care au dus la moartea fratelui său.



