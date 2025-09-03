Minorul a primit îngrijiri în Secția de Boli Infecțioase

În acest caz, doctorul Monica Terteliu Băițan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, a confirmat că minorul a primit îngrijiri în Secția de Boli Infecțioase, având o plagă superficială, pentru care a primit tratament la domiciliu. Părinții au fost îndrumați pentru vaccinarea antirabică a celui mic.

Acest incident vine după ce sâmbăta trecută, o fetiță a ajuns cu o plagă mușcată de o maimuță la spital. Fetița se afla în zona spațiului amenajat pentru maimuțe, alături de părinți și sora mai mare. Familia avea asupra ei legume cu care hrănea animalele. În timp ce copila s-a apropiat de cușcă pentru a da de mâncare unei maimuțe, aceasta a mușcat-o de mâna stângă.

Tot la același parc zoo au mai avut loc astfel de cazuri cu copii care au avut plăgi mușcate superficial sau cu zgârieturi, vara aceasta, conform medicului specialist Monica Terteliu Băițan.

Aceste lucruri se produc în condițiile în care Garda de Mediu a emis o dispoziție de închidere a activității cu publicul a parcului zoo, pentru mai multe nereguli.

Ce spune șeful Gărzii de Mediu Suceava

Șeful Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghe Mîndruță, a precizat că situația este delicată și va fi tratată cu maximă atenție.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

„Acest colț a fost închis și în mod normal nu are dreptul să primească vizitatori, dar se pare că lucrurile nu stau așa. Luni am fost din nou la Zaharești, dar când am ajuns noi nu era nici un vizitator. Are termen până octombrie să intre în legalitate, dar vom mai merge acolo să vedem care e situația.

Voi discuta cu prefectul pentru a convoca un Comitet Județean pentru Situații de Urgență, firește doar cu instituțiile cu atribuții pe linia parcului zoo de la Zaharești, pentru a stabili exact ce măsuri vom lua”, a declarat Gheorghe Mîndruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE