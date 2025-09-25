Stocul Pheninanului de uraniu îmbogățit ajunge la 2.000 de kilograme

„Agențiile de informații evaluează stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Phenianului la până la 2.000 de kilograme”, a declarat ministrul Reunificării, Chung Dong-young, precizând că acesta este îmbogățit „peste 90%”.

O asemenea cantitate „este suficientă pentru a produce un număr uriaș de arme nucleare”, a avertizat el.

Uraniul îmbogățit la niveluri joase (între 3% și 5%) este folosit în centralele civile pentru producerea de energie electrică.

La un nivel foarte înalt (în jur de 90%) devine „uraniu de calitate militară”, apt pentru fabricarea unei bombe A — cu condiția existenței unei mase critice suficiente pentru a declanșa reacția în lanț necesară unei explozii.

Coreea de Nord ar putea produce aproape 50 de focoase nucleare

Conform definiției Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), este nevoie de aproximativ 42 kilograme de uraniu îmbogățit pentru a obține această masă critică.

Pe baza estimărilor, Phenianul ar putea, teoretic, să dispună de material pentru aproape cincizeci de focoase.

Ca punct de comparație, înainte de războiul cu Israel din luna iunie, Iranul ar fi avut un stoc estimat la 400 kilograme de uraniu puternic îmbogățit (în jur de 60%), al cărui destin rămâne necunoscut după loviturile suferite.

Alertă în Coreea de Sud

„În acest moment, centrifugele de îmbogățire a uraniului din Coreea de Nord funcționează pe patru situri”, a spus, îngrijorat, ministrul Chung în fața jurnaliștilor.

Chung a subliniat că „a pune capăt dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgent” și a explicat că, în opinia sa, singura soluție viabilă ar fi un summit între Phenian și Washington, criticând, totodată, ineficacitatea sancțiunilor internaționale.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat în această săptămână că ar fi dispus la discuții cu Statele Unite, cu condiția păstrării arsenalului nuclear.

Ministerul sud-coreean al Apărării afirmă de multă vreme că Nordul deține o cantitate „semnificativă” de uraniu îmbogățit la nivel înalt — material esențial pentru producerea focoaselor nucleare.

Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear în urmă cu 19 ani

Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear în 2006 și este vizată de multiple sancțiuni ale Națiunilor Unite pentru programul său nuclear.

Țara nu a făcut publice detaliile instalațiilor sale de îmbogățire a uraniului înainte de luna septembrie a anului trecut.

Serviciile de informații sud-coreene susțin că Phenianul exploatează mai multe instalații de îmbogățire, inclusiv situl nuclear de la Yongbyon, pe care regimul ar fi pretins anterior că l-a dezafectat după negocieri, dar pe care l-ar fi repus în funcțiune în 2021.

