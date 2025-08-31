Detalii despre noile rachete

KCNA nu a oferit multe informații despre noile rachete, menționând doar că „modul lor de operare și reacție se bazează pe o tehnologie unică și specială”.

De asemenea, nu s-a precizat locul unde a avut loc testul. Aceste rachete se adaugă arsenalului deja existent al Coreei de Nord.

Testul noilor rachete face parte din programul continuu de dezvoltare a armamentului nord-coreean, în ciuda sancțiunilor internaționale

Rachete balistice intercontinentale

Conform unui raport din august al Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de Euronews, Coreea de Nord a construit o serie de baze de rachete nedeclarate. Baza de rachete Sinpung-dong, situată la 27 km de granița cu China, ar găzdui probabil 6-9 rachete balistice intercontinentale Hwasong-15 sau Hwasong-18.

Racheta Hwasong-15, cunoscută și ca KN-22, are o lungime de până la 22,5 metri și poate lovi ținte aflate la distanțe de până la 13.000 km, potrivit CSIS.

Primul test al acestei rachete a avut loc în 2017, când a zburat timp de 53 de minute pe o distanță de 4.475 km, aterizând în largul coastelor Japoniei.

La acel prim test, conducerea nord-coreeană ar fi declarat că racheta are „o ogivă super-mare și grea capabilă să lovească întregul teritoriu continental al SUA”, conform relatărilor media citate de Euronews.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Rachetele Hwasong-18 sunt probabil rachete cu combustibil solid, care oferă avantaje precum timp de lansare mai scurt și manevrare și depozitare mai ușoare, potrivit Asociației americane pentru controlul armamentului.

Rachete nucleare și cu rază scurtă de acțiune

Raportul CSIS menționează și alte baze, precum cea de la Kal-gol, situată la aproximativ 52 km nord de zona demilitarizată cu Coreea de Sud. Aceasta ar dispune de rachete Hwasong-6 cu o rază de acțiune de 500 km.

Racheta cu rază scurtă Hwasong-6, în serviciu din 1991, are o lungime estimată de 10,9 metri și poate transporta o încărcătură unică de până la 770 kg. Este folosită și de alte țări precum Iran, Irak, Egipt, Libia, Siria, Vietnam și Yemen.

Alte baze ar putea fi echipate cu racheta Hwasong-9, o versiune îmbunătățită a Hwasong-6. Cu o lungime de 13,5 metri, aceasta are o rază de acțiune de 1.000 km și o greutate la lansare de 6.400 kg, putând transporta o singură ogivă „convențională de mare putere, nucleară, chimică sau biologică”.

Arsenalul nuclear al Phenianului

Potrivit Federation of American Scientists (FAS), citată de Euronews, diversele rachete ar fi completate de arme nucleare, în ciuda rezoluțiilor ONU care impun sancțiuni internaționale Coreei de Nord pentru dezvoltarea acestora.

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Estimările FAS pentru 2024 arată că Coreea de Nord ar avea suficient material pentru a produce până la 90 de focoase nucleare, dar probabil a asamblat mai puține, în jur de 50.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE