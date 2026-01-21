Ameninţare globală

„Chiar acum, în Coreea de Nord se produce suficient material nuclear pentru a se produce zece, până la 20 de arme nucleare pe an”, a declarat Lee Jae Myung într-o conferinţă de presă.

Preşedintele sud-coreean subliniază că Phenianul continuă să dezvolte tehnologii pentru rachete balistice cu rază lungă, inclusiv ICBM (rachete balistice intercontinentale), care ar putea lovi Statele Unite.

„La un moment dat, Coreea de Nord va obţine arsenalul nuclear de care crede că are nevoie pentru a-şi menţine regimul, la fel ca mijloacele sale ICBM capabile să ameninţe nu doar Statele Unite, ci şi întreaga lume”, a mai spus Lee Jae Myung.

Oficialul avertizează că un surplus de armament nuclear ar putea fi exportat în afara graniţelor, generând un „pericol global”.

„Iar odată ce va avea un exces (de armament nuclear), ea se va duce în străinătate, în afara frontierelor sale. Atunci va apărea un pericol global”, a declarat şeful statului sud-coreean.

Teste nucleare şi dezvoltări de armament în Coreea de Nord

Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear subteran în 2006. Potrivit experţilor, regimul deţine zeci de ogive nucleare, în ciuda sancţiunilor internaţionale.

Phenianul consideră arsenalul său o măsură de descurajare împotriva a ceea ce percepe ca ameninţare din partea SUA şi aliaţilor săi.

Regimul lui Kim Jong Un a declarat că nu va renunţa niciodată la armele nucleare, autoproclamându-se putere nucleară „ireversibilă”.

Lee Jae Myung consideră că o soluţie pragmatică este necesară.

„Suspendarea producţiei de material nuclear şi dezvoltării ICBM ar fi în favoarea întregii lumi”, a subliniat președintele Coreei de Sud.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung Foto: Hepta

Relaţii tensionate şi posibile soluţii

De la preluarea funcţiei în iunie 2025, Lee Jae Myung a pledat pentru reluarea dialogului cu Coreea de Nord, o abordare diferită faţă de linia dură adoptată de predecesorul său, Yoon Suk Yeol.

Totuşi, Phenianul nu a răspuns favorabil iniţiativei. Recent, Nordul a acuzat Sudul de infiltrarea unei drone pe teritoriul său, acuzaţii pe care guvernul sud-coreean le-a negat, sugerând că este posibil ca niște civili să fi fost implicaţi.

În acest context tensionat, Lee Jae Myung consideră că o intervenţie a preşedintelui american Donald Trump ar putea fi benefică.

„Preşedintele Trump este o personalitate oarecum unică şi cred că această caracteristică poate constitui un atu important în vederea soluţionării problemelor în Peninsula coreeană”, a declarat liderul sud-coreean.

„Abordarea à la Trump pare să ajute atunci când este vorba despre a se discuta cu Kim Jong Un”, apreciază acesta.

Donald Trump şi Kim Jong Un s-au întâlnit de trei ori în primul mandat al fostului lider american, ultima dată în iunie 2019, în Zona Demilitarizată (DMZ) dintre cele două Corei.

Relaţiile dintre Phenian şi Washington au stagnat după eşecul summitului, cauzat de dezacorduri privind relaxarea sancţiunilor şi programul nuclear nord-coreean.

În timpul unui turneu în Asia, în octombrie 2025, Trump a declarat că este 100% deschis să se întâlnească cu Kim Jong Un, însă Phenianul nu a răspuns public invitaţiei, preferând să efectueze teste de rachete.

Regimul nord-coreean condiţionează reluarea dialogului de renunţarea de către Washington la cererea desfiinţării arsenalului său nuclear.

