Condiția pusă de Kim Jong-un pentru Donald Trump

Condiția impusă de liderul suprem al Coreei de Nord pentru o posibilă întâlnire cu Donald Trump este păstrarea arsenalului nuclear. Această declarație vine în contextul relației complexe dintre cei doi lideri, marcată de întâlniri istorice și dezacorduri semnificative.

Kim a menționat că are „amintiri plăcute” despre discuțiile cu Trump, care la rândul său și-a exprimat dorința de a relua dialogul cu „micul om rachetă”.

Relația lor a inclus trei întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump, inclusiv o strângere de mână memorabilă în zona demilitarizată coreeană.

„Dacă Statele Unite renunță la obsesia lor iluzorie cu denuclearizarea și, bazându-se pe recunoașterea realității, doresc cu adevărat coexistență pașnică cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care nu ne-am putea întâlni”, a declarat Kim Jong-un.

„Încă păstrez personal amintiri plăcute despre actualul președinte american, Trump”, a mai adăugat el.

Relațiile SUA cu Coreea de Nord

În timp ce Trump speră să convingă Coreea de Nord să renunțe la armele nucleare, Kim rămâne ferm în poziția sa.

„Este absolut, absolut imposibil să renunțăm la stocul nostru de arme nucleare” a afirmat liderul nord-coreean, adăugând că nu va renunța „niciodată la armele noastre nucleare”.

În 2018, Kim a oferit închiderea celei mai mari centrale nucleare în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor economice. Trump a respins oferta, insistând pentru o denuclearizare totală.

De atunci, Coreea de Nord și-a intensificat producția nucleară.

De asemenea, Kim a declarat că nu are „niciun motiv să se așeze la masă cu Coreea de Sud”, considerând-o principalul inamic.

„Clarificăm că nu vom avea de-a face cu ei sub nicio formă”, a spus el, în ciuda eforturilor noului președinte sud-coreean de a reduce tensiunile.

